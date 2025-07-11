Михалков: Путин подтвердил актуальность квотирования западного кино

Теперь решение за профильными чиновниками, отметил режиссер

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Идея председателя Союза кинематографистов РФ Никиты Михалкова о квотировании зарубежного кино вновь поддержана президентом РФ Владимиром Путиным, теперь решение за профильными чиновниками. Об этом Михалков сообщил ТАСС.

Выступая ранее в Госдуме перед депутатами, режиссер отметил, что квотирование и введение входных взносов для западного кино позволят защитить кинематограф от зарубежной кинопродукции, которая может вернуться на экраны России. По словам режиссера, сейчас его инициатива находится на рассмотрении профильных ведомств. По его данным, президент РФ данную идею поддержал, поставив на письмо соответствующую резолюцию.

"Я еще раз говорил с президентом, и он еще раз мне подтвердил абсолютную актуальность его резолюции, - сказал Михалков. - Не знаю, как чиновники посмеют не исполнить эту резолюцию, объясняя любыми поводами, в основе которых, по моему мнению, лежит простая элементарная коррупция".

При этом Михалков не ответил на вопрос, сколько времени намерен ждать ответ чиновников на свою инициативу. "Я не буду его ждать, - пояснил режиссер. - Не так даже скажу. Я думаю, что президент не будет ждать ответ. Это будет важнее, чем мое не ожидание".

По словам режиссера, в своем письме от марта 2025 года он предлагал ввести "входной взнос в 5 млн рублей для рассмотрения представляемой картины в России". Также, продолжил он, 10% от проката западной картины должно идти на рефинансирование национального кино. Кроме того, предлагалось организовать принцип единого окна для входа на рынок российского кинопроката. В этом качестве предлагаются холдинг "Газпром-медиа" и "Национальная медиа группа".