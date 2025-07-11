В Архангельске в День Новодвинской крепости покажут средневековые пьесы

Реконструкторы также проведут мастер-классы по стрельбе из лука

АРХАНГЕЛЬСК, 11 июля. /ТАСС/. Спектакли по средневековым пьесам покажут в Архангельске в День Новодвинской крепости 12 июля, рассказали ТАСС в Архангельском краеведческом музее. Две постановки представят на территории историко-архитектурного комплекса "Архангельские Гостиные дворы".

"Реконструкторы из "Двинского Града" покажут два спектакля. "Паштет и торт" - средневековая немецкая пьеса XV века о том, как два нищих пройдохи искали пропитание, и что из этого вышло. "Штаны святого Гилберта" - французская классическая пьеса-фарс XIV века о нелегкой доле юной девушки в замужестве у почтенного старика", - отметили в музее.

Реконструкторы также проведут мастер-классы по стрельбе из лука. В этом году тема праздника "Крепость объединяет". Праздничные мероприятия пройдут во внутреннем дворике Гостиных дворов и в залах музея. Для гостей запланированы авторские экскурсии по истории военного Севера и Петровской эпохи. Посетители смогут погрузиться в атмосферу прошлого, принять участие в танцевальных мастер-классах и познакомиться с историей региона.

"Будет много лекций, экскурсий, посвященных истории крепости и роли Архангельска в Северной войне, - добавила собеседница агентства. - Несмотря на то, что праздник проводится не на территории крепости, мы все равно сохраняем память, привлекаем специалистов из разных отраслей, которые рассказывают о той эпохе".

Традиция празднования Дня Новодвинской крепости появилась в День Святых Петра и Павла, в честь которых в центре крепости была возведена церковь. Сегодня этот праздник - не только дань памяти, но и живая традиция, объединяющая всех, кто гордится северным наследием.

Новодвинская крепость - первая морская крепость России, она была заложена в 1701 году по указу Петра I. Летом 1701 года у еще недостроенной крепости был разгромлен авангард шведской эскадры. Крепость обеспечила работу порта Архангельска и снабжение России теми материалами, которые были необходимы для того, чтобы Россия победила в войне со Швецией в 1700-1721 годов.

Новодвинская крепость находится на острове Бревенник в дельте Северной Двины, она включена Министерством культуры РФ в список объектов, подлежащих первоочередной реставрации. В 2022 году в крепости начались масштабные противоаварийные работы.