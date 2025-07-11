Режиссер Лебедев готов пригласить Овечкина на съемки, если будет подходящая роль

Хоккеист получил актерский опыт в сериале "Минута тишины", где дебютировал на экране в роли самого себя

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Режиссер Николай Лебедев ("Кракен", "Экипаж", "Легенда № 17") готов пригласить хоккеиста Александра Овечкина на съемки, если для него найдется подходящая роль.

"Я не знал, что Овечкин снимался в кино. Талантливый человек талантлив во всем! Если найдется подходящая роль, то почему бы не поработать вместе? Я буду рад!" - рассказал режиссер в беседе с ТАСС.

Ранее Овечкин заявил ТАСС, что готов продолжить актерскую карьеру. Хоккеист снялся в сериале "Минута тишины", где дебютировал на экране в роли самого себя.