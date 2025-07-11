Роскино примет участие в четырех международных рынках контента до конца года

Гендиректор компании Эльза Антонова подчеркнула, что Роскино действует в качестве проводника, помогая выходить на рынки и бизнес-площадки путем, в том числе, организации зонтичных стендов российской индустрии

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Компания "Роскино" представит собственные стенды на четырех международных рынках контента до конца 2025 года. Об этом в интервью ТАСС сообщила генеральный директор компании Эльза Антонова.

"В наших планах еще одно мероприятие в КНР - кинорынок ChinaLicensing Expo в Шанхае (15-17 октября 2025 г.). Кроме того, планируется Eurasian Film Market в Казахстане (29 сентября - 1 октября 2025 г.), Дубайский международный рынок DICM (4-5 ноября 2025 г.), в котором мы участвуем с 2021 года в формате объединенного стенда, и японский Tiffcom (29-31 октября 2025 г.), один из ведущих рынков контента в Азии", - сказала Антонова.

Она подчеркнула, что Роскино действует в качестве проводника, помогая выходить на рынки и бизнес-площадки путем, в том числе, организации зонтичных стендов российской индустрии. "Мы содействуем диалогу российских и зарубежных кинематографистов, организуя их непосредственную коммуникацию в рамках наших проектов", - сказала она.

Полный текст интервью будет опубликован в 14:00 на сайте ТАСС.