Кабмин утвердил план развития музыкальной индустрии до 2030 года

Минпросвещения и Минпромторг подготовят предложения по системному оснащению школ и детских садов российскими музыкальными инструментами и звуковым оборудованием

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Правительство России утвердило план развития индустрии музыкальных инструментов и звукового оборудования до 2030 года. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В течение следующих пяти лет будут актуализированы стандарты в этой сфере, будет оказана поддержка в подготовке профильных специалистов. "В документе также предусмотрены меры, которые должны простимулировать спрос на такую продукцию отечественного производства", - отмечает пресс-служба кабмина.

Для нормальной работы учреждений культуры и образования власти будут ежегодно анализировать их оснащенность, износ инструментов и оборудования и определять потребность в обновлении мощностей. Отвечать за это будут региональные органы вместе с Минпромторгом, Минкультуры, Минпросвещения и Минобрнауки. А средства на дооснащение и обновление будут выделяться из федерального бюджета.

Минпросвещения и Минпромторг должны будут подготовить предложения по системному оснащению школ и детских садов российскими музыкальными инструментами и звуковым оборудованием. При этом производители должны будут предоставить сервисное обслуживание таким потребителям на весь период эксплуатации.

Стратегия развития индустрии музыкальных инструментов и звукового оборудования была утверждена в 2021 году. Действующий план предполагал мероприятия по ее реализации до 2024 года, но президент РФ Владимир Путин в марте прошлого года поручил продолжить работу в это сфере как минимум до 2030 года.