Алисе Фрейндлих вручили орден "За заслуги перед Отечеством" I степени

Народная артистка СССР поблагодарила руководство страны за высокую награду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил народной артистке СССР Алисе Фрейндлих орден "За заслуги перед Отечеством" I степени, этой награды она была удостоена за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Торжественная церемония состоялась в Большом драматическом театре им. Г. А. Товстоногова, передает корреспондент ТАСС.

"[Президент России Владимир Путин] поручил мне вручить вам большую государственную награду - орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. Вы теперь полный кавалер этого ордена. Я вас поздравляю, - сказал Беглов на церемонии. - Мы вас любим. <…> Хочу пожелать вам успехов, удачи, здоровья и чтобы вы нас как можно больше радовали на сцене".

Фрейндлих в ответном слове поблагодарила руководство страны за высокую награду. "Всю свою жизнь - мне посчастливилось - я занималась любимым делом. Вся моя жизнь принадлежит театру, я служила ему верой и правдой и всегда была счастлива этим служением и бесконечно радовалась всю свою жизнь. <…> У меня есть только одна заслуга - служила верой и правдой", - сказала актриса.

Вручение награды состоялось в присутствии коллектива БДТ, а также родных артистки - поздравить ее пришли дочь - актриса театра и кино Варвара Владимирова, внуки и правнуки. Гости церемонии приветствовали Фрейндлих овациями.

Президент России Владимир Путин наградил Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени 8 декабря 2024 года, в день ее 90-летия. Тогда был опубликован соответствующий указ главы государства. Ордена II, III и IV степеней были присвоены артистке в 2019, 2009, 2004 годах соответственно.

Из биографии Фрейндлих

Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде. Популярность в кино актрисе принесла комедийная мелодрама Эльдара Рязанова "Служебный роман" (1977), в которой она сыграла Людмилу Прокофьевну Калугину. После выхода фильма журнал "Советский экран" признал ее актрисой года. Среди других известных киноролей Фрейндлих - героини фильмов "Полосатый рейс" (1961), "Соломенная шляпка" (1974), "Старомодная комедия" (1979), "Сталкер" (1979), "Жестокий романс" (1984), "Подмосковные вечера" (1994), "На Верхней Масловке" (2005), "Женская логика", "Линия Марты" (2014).

Актриса проработала больше 20 лет в театре имени Ленсовета, сыграв в общей сложности порядка 30 ролей. В 1983 году перешла в труппу Ленинградского академического Большого драматического театра имени М. Горького (БДТ, ныне Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова) по приглашению его главного режиссера Георгия Товстоногова. В этом театре она служит уже более 40 лет.