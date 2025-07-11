Главный корпус Соловецкого подворья внесли в реестр памятников

Министерство культуры РФ также утвердило границы памятника

АРХАНГЕЛЬСК, 11 июля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ включило "Главный корпус с церковью Зосимы, Савватия и Германа" Соловецкого подворья в Архангельске в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, говорится в приказе минкультуры, опубликованном на федеральном портале правовых актов.

"Приказываю: включить выявленный объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации "Главный корпус с церковью Зосимы, Савватия и Германа", ХVIII в., 1898 г., 1900 г., 1909 г., 1913 г., 1998 г. (Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, набережная Северной Двины, дом 77) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации", - указано в приказе.

Приказом утверждены границы памятника.

Соловецкое подворье исторически связано с основанием города Архангельска, и время его учреждения может быть отнесено к концу XVI - началу XVII веков. В первой четверти XIX века подворье получает два каменных здания, а во второй четверти XIX века приобретает еще три городских участка. Церковь во имя преподобных Зосимы, Савватия и Германа на Соловецком подворье в Архангельске была освящена 17 сентября 1898 года. Это трехглавый храм с небольшою колокольней над входом, обращенным к Северной Двине.