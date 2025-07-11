Декорация для сериала "Трудно быть Богом" станет самой большой в России

Она займет 6 га, отметил продюсер сериала Теймур Джафаров

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июля. /ТАСС/. Декорация для сериала "Трудно быть Богом", которая строится в кинопарке "Москино", станет самой большой декорацией в России. Об этом сообщил продюсер сериала Теймур Джафаров на дискуссии "Классика и классики в актуальном кинопроцессе" в рамках фестиваля "Горький fest".

"Мы не закончили съемки в Иране, но при этом мы прекрасно понимаем, что нам делать. Мы строим декорацию в кинопарке "Москино" благодаря содействию мэрии Москвы. Это должна быть самая большая декорация на текущий момент в Российской Федерации", - сказал Джафаров. По словам продюсера, стройка декорации находится на завершающей стадии.

Он отметил, что декорация займет 6 га. На ней будет расположено 40 тыс. кв. м натурных площадок, 14 тыс. кв. м интерьерных. "Внутри натурных объектов находятся интерьерные декорации. Мы ее будем обживать, это очень сложно, потому что, чтобы заполнить жизнью такую грандиозную декорацию, нужны годы, мы же это делаем в очень сжатую единицу времени", - сказал Джафаров.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.