Масштабная выставка более 500 работ художников-графиков открылась в Вологде

Впервые в городе проходит такая концептуальная выставка, где представлены все виды печатной графики, тиражной и нетиражной, сообщила директор областной картинной галереи Галина Фалалеева

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Всероссийская выставка печатной графики "Статус: эстамп" открылась в Вологодской областной картинной галерее, самая масштабная в истории заведения, сообщили ТАСС в галерее. Это одно из главных событий IV всероссийского фестиваля "Бурмагинфест-2025", посвященного наследию знаменитых вологодских графиков Николая и Генриетты Бурмагиных, чьи работы считаются художественным брендом Вологды.

"Выставка уникальна во многих смыслах: по концепции, по подбору работ, по освоению выставочных пространств. Это одна из самых масштабных выставок графики за всю историю Вологодской картинной галереи - объединяет порядка 500 работ современных художников из 30 городов России и классиков печатной графики, в том числе вологодской", - сообщила ТАСС директор галереи Галина Фалалеева.

Впервые в Вологде представлена столь концептуальная выставка графики, сформированная на основе проведенного открытого отбора работ. "Современность" проекта заключается и в использовании неотъемлемых атрибутов цифрового мира: плазменных экранов, проекторов, наушников, QR-кодов. Взаимосвязь поколений раскрывается через условный символ - ссылку-переход от одного поколения к другому", - отметила руководитель.

Оттиски для экспозиции предоставили художники, мастерские, сообщества, творческие объединения, студии и коллекционеры из более чем 30 городов России. Представлены два самостоятельных проекта - Русский принтобмен "Меняемся оттисками - 2022" от московской Офортной мастерской и "Книга художницы" от Студии печатной графики Марии Зайцевой (Москва).

Первая часть выставки посвящена теме преемственности в контексте феномена "вологодской графики" - отдельного художественного явления в советском и российском изобразительном искусстве. Представлены работы 30 современных вологодских и череповецких художников-графиков, а также учащихся детских художественных школ и 16 мастеров вологодского эстампа 1920-1990-х годов, в том числе четы Бурмагиных.

Универсальность печатной графики раскрыли в микро- и макро-форматах. Представлены все виды печатной графики, тиражной и нетиражной: линогравюра, шелкография, офорт, сухая игла, литография, ксилография, монотипия, гравюра на пластике, картоне и других материалах, традиционные и экспериментальные техники эстампа. Специально разработано оригинальное архитектурное решение. В существующий план галереи добавлены зал-инсталляция "Мастерская" и зал-тоннель с оттисками малых форматов. В отдельных залах графические работы дополняет звуковое сопровождение. В элементы внутренней навигации включены изображения печатных фактур.