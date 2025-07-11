Путин поручил усовершенствовать программу преподавания в области искусств

Доклад об исполнении поручения необходимо представить до 1 марта 2026 года

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с образовательным фондом "Талант и успех" и при участии ведущих образовательных организаций разработать комплекс мер, направленный на усовершенствование образовательных программ в предметной области "Искусство". Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с образовательным фондом "Талант и успех" <…> при участии ведущих организаций, осуществляющих образовательную деятельность в области искусств, разработать комплекс мер по совершенствованию преподавания предметной области "Искусство" в рамках образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в целях обеспечения всестороннего гармоничного развития личности и творческих способностей обучающихся за счет регулярных практических занятий музыкой, изобразительным и театральным искусством при безусловном выполнении требований законодательства Российской Федерации в части, касающейся максимального объема учебной нагрузки обучающихся по соответствующим общеобразовательным программам", - сказано в поручении, опубликованном в перечне по итогам заседания попечительского совета фонда "Талант и успех".

Доклад об исполнении поручения необходимо представить до 1 марта 2026 года. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководитель образовательного фонда "Талант и успех", председатель Совета федеральной территории Сириус Елена Шмелева.