Путин отметил вклад Прилепина в отстаивание национальных интересов

Президент РФ заявил, что писатель пришел в публицистику, литературу, искусство, имея за плечами большой жизненный опыт

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме с юбилеем отметил вклад подполковника Росгвардии, писателя и общественного деятеля Захара Прилепина в отстаивание национальных интересов.

Глава государства отметил, что Прилепин пришел в публицистику, литературу, искусство, имея за плечами большой жизненный опыт - прошел службу в правоохранительных органах, принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе.

"Глубокие знания о реальных событиях, о разных судьбах людей, безусловно, оказали влияние на ваше творчество. А талант, умение писать ярко, искренне, достоверно помогли вам завоевать профессиональное признание и любовь к читателю. Отмечу вашу плодотворную работу в Союзе писателей России и, конечно, вызывают уважение и ваши твердые патриотические убеждения и личный вклад в защиту безопасности и суверенитета страны, в отстаивание наших национальных интересов", - говорится в телеграмме, которую зачитал ведущий на премьерном показе фильма о Прилепине.

Президент пожелал ему здоровья, благополучия и всего самого доброго.

Прилепину 7 июля исполнилось 50 лет.