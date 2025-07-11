В Воронеже открыли выставку белорусского художника при участии посла страны в РФ

В экспозиции представлено более 150 живописных полотен и два знаковых гобелена, которые охватывают практически все периоды творчества художника Александра Кищенко

ВОРОНЕЖ, 12 июля. /ТАСС/. Выставка "Александр Кищенко. Нити судьбы" торжественно открылась в воронежском музее имени И. Н. Крамского при участии посла Белоруссии в РФ Александра Рогожника и губернатора Воронежской области Александра Гусева. Масштабную экспозицию работ белорусского художника, родившегося в Воронежской области, приурочили к 300-летию основания Воронежской губернии, передает корреспондент ТАСС.

"Мы рады приветствовать вас в Воронежском областном художественном музее им. И. Н. Крамского. В этом году Воронежская область отмечает 300-летие со дня своего основания. В честь этого события в рамках сотрудничества Воронежской области и Республики Беларусь в пространстве выставочного зала музея торжественно открывается выставка "Александр Кищенко. Нити судьбы", посвященная творчеству выдающегося белорусского художника. Он родился и вырос в Богучарском районе Воронежской области, это первая выставка художника за последние двадцать лет на родной земле", - сказала директор музея Юлия Зайченко.

Выступая с приветственной речью, Рогожник в очередной раз сказал о близости российского и белорусского народов, теперь с опорой на биографии Кищенко и основателя легендарного музыкального коллектива "Песняры" Владимира Мулявина, родившегося в Екатеринбурге. "Приятно то, что взаимодействие Воронежской области с Республикой Беларусь - это не только строительство, не только промышленность, не только сельское хозяйство, это в первую очередь и культура, и спорт. <...> И мы очень рады, что эта выставка порадует близкий нам российский народ, жителей Воронежа и Воронежской области", - отметил посол.

Губернатор Гусев напомнил о том, что в Богучаре хранят память о знаменитом земляке, там есть памятник художнику и названа его именем школа. "Наверное, для таких людей не существует ни границ территориальных, ни границ творческих. Поэтому они и становятся замечательными, великими мастерами. Очень важно для нас, что этот человек связывает два наших братских народа, <...> и хочу вас заверить, что мы будем память об этом человеке хранить на нашей территории, в наших сердцах", - сказал глава региона.

В экспозиции представлено более 150 живописных полотен и два знаковых гобелена, которые охватывают практически все периоды творчества художника. На нескольких портретах можно видеть лица его воронежских земляков, каждое лето он приезжал на малую родину и много писал здесь. Богучарская земля, по словам вдовы мастера Нины Кухаренко, давала ему энергию, необходимую для творчества. В благодарность за прием и организацию выставок Кухаренко передала в дар Воронежской области одну из портретных работ мастера под названием "Раздумье" и два красочных альбома с репродукциями.

О художнике

Кищенко (1933 - 1997) - белорусский советский художник-монументалист, народный художник Белорусской ССР. Родился в селе Белый Колодезь на территории современного Богучарского района Воронежской области, окончил Львовский государственный институт декоративно-прикладного искусства. Творческую деятельность начинал во Львове и Киеве, а в 1963 году переехал в Минск.

Известен несколькими крупными панно, мозаиками и гобеленами в столице и других городах Белоруссии. Созданный в 1996 году "Гобелен века" размером 19 на 14 метров внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире. На нем художник изобразил собственную интерпретацию конфликта Христа и Антихриста, на периферии увековечив многих исторических и современных ему личностей. Работы Кищенко можно найти в Третьяковской галерее и в известных частных коллекциях.