Дунаевский: современные произведения могут стать классикой

Композитор, пианист и народный артист России добавил, что "в современной музыке наверняка есть произведения, которые могли бы войти в мировую историю, но они остаются незамеченными"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Современные академические музыкальные произведения могут стать классикой, но зачастую остаются в тени, считает композитор, пианист и народный артист России Максим Дунаевский. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что такая тенденция во многом объясняется организацией мероприятий, на которых представляют современные композиции.

"Академическая музыка имеет четкое разделение. С одной стороны, современная музыка, которая служит определенной аудитории, а с другой - классическая музыка. <…> Как только появляются эксперименты в области современной музыки, зал оказывается пустым. Я не хочу углубляться в эту проблему, но это, безусловно, недоработка тех, кто занимается организацией таких мероприятий. В мире существуют фестивали современной музыки, но они собирают лишь ограниченное количество людей и ориентированы на узкий круг слушателей. Мне жаль, ведь в современной музыке наверняка есть произведения, которые могли бы войти в мировую историю, но они остаются незамеченными", - сказал он.

Дунаевский обратил внимание на то, что классическая музыка по-прежнему остается востребованной во всем мире. "Концертные залы переполнены. Так, наш фестиваль, который сейчас проходит в Истре (VIII Музыкальный фестиваль на открытом воздухе "Лето. Музыка. Музей" - прим. ТАСС), где я являюсь президентом, служит доказательством этого - наш зал на 2 000 мест заполняется ежедневно. Мы представляем сложную, но классическую музыку", - поделился собеседник агентства.

В заключение он отметил, что среди самых исполняемых композиторов остается представитель XX века - Альфред Шнитке. "Я не вижу никого из современных композиторов, кто мог бы занять его место", - резюмировал Дунаевский.