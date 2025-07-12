Певцов: позиция уехавших из РФ артистов после СВО перечеркивает их достижения

Депутат ГД народный артист России считает, что будет справедливо лишать госнаград деятелей, которые уехали из страны после начала спецоперации

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы народный артист РФ Дмитрий Певцов считает необходимым лишать государственных наград и званий артистов, уехавших из России после начала специальной военной операции. В беседе с ТАСС он добавил, что подобная позиция культурных деятелей перечеркивает все их заслуги и достижения.

"Лишать госнаград деятелей, которые уехали из России после начала специальной военной операции - справедливо. Их позиция полностью перечеркивает все достижения. Они столько лет "кормились" от своей страны, и теперь начинают ее в чем-то обвинять - автоматически становятся предателями. Как они могут продолжать носить награды от нашей родины?" - сказал Певцов.

Ранее в интервью ТАСС режиссер и кинодраматург Владимир Грамматиков отмечал, что необходимо рассматривать каждый случай лишения госнаград в отдельности. "Бывают агрессивные заявления, и это недопустимо. Все равно ты вырос здесь, образование получил здесь. У тебя были партнеры, творческая среда. Сам по себе ты не развиваешься, ты растешь в контексте. Все твои творческие успехи обязательно связаны с кем-то. Понимаете, это может быть удача - хорошая игра актрисы, замечательный сценарий, удачно выбранный пейзаж. Это все слагаемые успеха. Поэтому, когда кто-то начинает так резко высказываться, возможно, это связано с какими-то личными обидами у людей", - подчеркнул Грамматиков.

25 марта 2025 года народный артист РФ, генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный на заседании совета по культуре и искусству с участием президента РФ Владимира Путина предложил разработать механизм лишения государственных наград и званий артистов, которые покинули Россию. Он отметил, что речь идет о тех, кто "позволяет себе откровенно клеветнические высказывания в адрес государства, народа, а также Вооруженных сил".