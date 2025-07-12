В Прибайкалье молодежный джазовый фестиваль собрал более 150 музыкантов

В мероприятии участвуют исполнители в возрасте от 18 до 35 лет

ИРКУТСК, 12 июля. /ТАСС/. Второй всероссийский молодежный музыкальный фестиваль "Ангара-джаз", стартовавший в субботу в Иркутской области, собрал свыше 150 музыкантов из разных городов страны. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Важная миссия фестиваля - дать новым талантам возможность показать себя. Мы задумали фестиваль как площадку для молодых исполнителей, у которых есть опыт, но не хватает подсказок по их дальнейшему профессиональному пути, выбору творческих направлений и наставничества. <…> Мы выросли за два года: в прошлом году было 400 заявок, в этом - уже 600. В прошлом году было 100 музыкантов, в этом - более 150", - сказал на открытии фестиваля губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В мероприятии принимают участие музыканты в возрасте от 18 до 35 лет. Они были отобраны из 612 претендентов во время всероссийского онлайн-конкурса. Главной площадкой фестиваля стал архитектурно-этнографический музей "Тальцы", который расположен на берегу Ангары под Иркутском. Декорациями к выступлениям стали исторические здания и самая старая сохранившая в мире деревянная крепость - Илимский острог XVII века. В "Тальцах" участники фестиваля будут выступать два дня, затем дадут выездные концерты в Иркутске, Шелехове, Братске, Усть-Куте.

Фестиваль продлится до 24 июля. В его программе в том числе мастер-классы, творческие встречи и образовательные сессии. Специальными гостями фестиваля стали автор песен и солистка группы Ubel Варвара Убель и Mark Whitfield Trio - трио джазового гитариста Марка Уитфилда из США, которое впервые посетило Сибирь. Большой концерт 13 июля даст российская группа Uma2rman.

Мероприятие проводит фонд "Джаз на Байкале", фонд Игоря Бутмана, Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского, архитектурно-этнографический музей "Тальцы" при поддержке правительства Иркутской области и Президентского фонда культурных инициатив.