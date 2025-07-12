Карнакские камни во Франции внесли в список наследия ЮНЕСКО

Международная организация назвала достопримечательность исключительным свидетельством технического развития и мастерства общества неолита

ПАРИЖ, 12 июля. /ТАСС/. Исторический комплекс каменных сооружений на западе Франции в Бретани был признан объектом всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом сообщило Agence France-Presse.

Как заявила ЮНЕСКО, достопримечательность "является исключительным свидетельством технического развития и мастерства общества неолита, которое позволяло ему добывать, транспортировать и обрабатывать монументальные камни и землю и создавать с их помощью сложное символическое пространство".

Карнакские камни - это комплекс, который возводили в течение 2 тыс. лет в период неолита, он состоит из более чем 550 монументов. На данный момент комплекс является 54 историческим объектом, зарегистрированным во Франции, и первым в регионе Бретань.