На кинофестивале "Горький fest" состоялась премьера сериала "Три сестры"

Режиссером сериала выступила Маруся Трубникова

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июля. /ТАСС/. Премьера первых двух серий сериала "Три сестры" прошла в Нижегородском государственном академическом театре драмы им. М. Горького в рамках кинофестиваля "Горький fest", передает корреспондент ТАСС. Проект стал режиссерским дебютом Маруси Трубниковой.

"Это, безусловно, очень важный проект, потому что это мой режиссерский дебют, я с большим уважением отношусь к Антону Павловичу Чехову, и мне показалось, что та ирония, которая ему присуща, сохранена", - сказала Трубникова в беседе с журналистами, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам режиссера, идея экранизации принадлежит писателю и креативному продюсеру проекта Александру Цыпкину, который также исполнил одну из ролей. "Когда мне рассказали идею, я сразу поняла, что хочу ее развивать", - сказала режиссер. По словам Трубниковой, первой из актеров она "придумала" Ларису Гузееву. "Когда она согласилась, мы стали уже собирать оставшийся каст", - сказала она.

Исполнительница роли Ольги, актриса Маруся Климова подчеркнула, что мораль Чехова в сериале осталась. "Мы распределили ответственность за "мораль Чехова" на всех трех сестер", - добавила она.

Проект создан компанией Mediaslovo (продюсеры Данила Шарапов и Петр Ануров) при участии онлайн-кинотеатра Kion (Игорь Мишин, Максим Филатов, Илья Бурец) и "Газпром-медиа холдинга" (Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян).

Креативными продюсерами выступили писатель Александр Цыпкин и сценарист Аглая Смирнова. Показ сериала запланирован на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Kion. ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.