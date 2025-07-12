Под Воронежом на фестивале презентовали рок-оперу "Мамонт"

Мероприятие прошло в музее-заповеднике "Костенки"

ВОРОНЕЖ, 13 июля. /ТАСС/. Первые номера, которые в будущем станут частью рок-оперы под названием "Мамонт", представили в субботу на фестивале "Летний день в Костенках" в музее-заповеднике "Костенки" под Воронежем. Об идее будущего спектакля корреспонденту ТАСС рассказала его соавтор Татьяна Шведченко.

"У нас творческий союз с моим мужем, Вадимом Шведченко, мы пишем стихи и музыку. У нас есть творческий проект "Русские порталы", в нем на текущий момент три рок-оперы, посвященные Аркаиму, Костенкам и мифическому граду Китежу. Эти рок-оперы, с одной стороны, привлекают интерес к этим местам, с другой стороны, через привлекательную, в том числе для молодежи, форму рассказывают о нашем богатом наследии. В нашем исполнении, может быть, не так много профессионализма, но стараемся делать с душой и хотим, чтобы это когда-то было исполнено профессионально", - рассказала Татьяна Шведченко.

Автор рок-оперы сообщила, что местом ее действия стали Костенки эпохи палеолита, исследованию которого и посвящен воронежский музей-заповедник, здесь живут первые люди, у которых еще нет прошлого и какого-то существенного опыта. Они попадают в некое междумирие, где одновременно сталкиваются и с персонажами русского фольклора, такими как Леший и Ягиня, и с устройством мира в понимании древних славян с их тремя мирами - явью, правью и навью, и с живущими в их времени мамонтами.

Вадим и Татьяна живут в Воронеже, но много времени проводят в Костенках, где у них есть творческая мастерская. Дедушка Татьяны был известным гидрогеологом и нашел здесь подземное озеро, со временем выкупил довольно большой участок земли над ним - сегодня здесь на сорока сотках супруги не просто живут и творят, но и пытаются создать некий социальный парк, привлекательный для местных жителей и гостей.

Рок-опера в настоящий момент представляет набор готовых номеров и драматургию. Есть продуманная история, но до настоящей постановки с костюмами и сценографией пока далеко. "Сегодня мы приехали и спели шесть песен из рок-оперы, чтобы ее презентовать. Подготовили буклеты, где описали все, что у нас в проекте. Мы ищем исполнителей, которые этим заинтересуются, потому что вдвоем реализовать такую задумку, конечно, невозможно", - поделилась Татьяна.

Что еще было на фестивале

Презентация рок-оперы была только одним пунктом из довольно обширной фестивальной программы, о ней ТАСС рассказал ведущий специалист музея по связям с общественностью Николай Белокриницкий. "Каждый год для фестиваля мы придумываем какую-то тему, к чему он приурочен, так или иначе это обычно связано с многотысячелетней историей Костенок. В этом году у нас возникли проблемы с финансированием, и праздничную программу пришлось провести в камерном формате. Тема была обозначена как "Малая родина. Постигая глубины и смыслы", мы хотели всецело раскрыть смыслы, заложенные в каждой из наших активностей", - отметил он.

Как раз сейчас в "Костенках" работают две выставки - передвижная экспозиция Государственного биологического музея им. К.И. Тимирязева "Почему я человек", пропитанная, по мнению Белокриницкого, множеством смыслов касаемо человеческой сущности, а также выставка к 80-летию Победы, посвященная периоду фашистской оккупации села, со своими понятными смыслами. Коллектив музея постарался на этот раз выйти за пределы основной темы исследований - палеолита на воронежской земле. В центральной экскурсии дня главный научный сотрудник Ирина Котлярова коснулась и периода средневековья, и эпохи Петра I, когда Костенки приобрели первую большую известность, и Великой Отечественной войны. Посетители музея также имели возможность подняться на окрестные холмы, чтобы взглянуть на село с высоты практически птичьего полета.

На интерактивных площадках научные сотрудники реконструировали процесс производства каменных орудий труда и давали возможность ими воспользоваться. Также была возможность нарисовать свой образ каменного века под руководством музейного художника Михаила Мотричука. Из приглашенных гостей стоит отметить преподавателя философии Воронежского государственного педагогического университета Сергея Никишина, который провел лекцию, посвященную расхождению философских взглядов на Востоке и Западе, а также угощал чаем, который сам собирает во время поездок в Китай.

"Мы стремимся к тому, чтобы музей был интересен не только тем людям, кому хочется больше узнать про каменный век, но стараемся затрагивать какие-то философские аспекты, показывать разноформатную культуру. Конечно, мы никогда никуда не денемся от истории как основной тематики нашего музея и от археологии, но, как кажется, одна из основных задач - расширять музейную аудиторию, музейное повествование и делать его близким каждому", - резюмировал Белокриницкий.