В Москве наградили лауреатов VIII Всероссийского конкурса артистов симфонического оркестра

Церемония награждения прошла в Концертном зале им. С.В. Рахманинова

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Церемония награждения лауреатов VIII Всероссийского конкурса артистов симфонического оркестра состоялась в Концертном зале им. С.В. Рахманинова (Филармония-2), сообщили в пресс-службе организаторов. Конкурс направлен на поддержку талантливых музыкантов в возрасте от 20 до 33 лет.

"Мы очень рады видеть, как год от года профессия артиста симфонического оркестра становится все более притягательной для молодых музыкантов. В восьмом конкурсе артистов симфонического оркестра наравне со студентами приняли участие музыканты из 80 коллективов. Мы ценим каждого участника конкурса, ведь благодаря их стремлению к вершинам творческого мастерства мы каждый год становимся чуть ближе к нашей общей цели - вывести престиж профессии оркестрового музыканта на новый уровень, создать молодое оркестровое братство с особой атмосферой", - привели в пресс-службе слова артистического директора Российского национального молодежного симфонического оркестра Ильи Репенака.

В 2025 году на конкурс было подано 320 заявок из 54 регионов России. В очных турах участвовали 170 музыкантов, представляющих 23 вуза, включая зарубежные. Выступления оценивало экспертное жюри из солистов ведущих российских оркестров и преподавателей музыкальных вузов. Лауреатами конкурса стали музыканты из 18 городов и 6 учебных заведений.

Среди участников струнной группы оркестра звание лауреата получили 17 музыкантов, в категории деревянных духовых инструментов - 16, среди медных духовых - 13, включая единственного тубиста. В области ударных было вручено три премии, а в номинации "арфа" - одна.

Первые премии были присуждены артистам Российского национального молодежного симфонического оркестра, Дрезденского филармонического оркестра, оркестра musicAeterna, а также оркестрам Большого театра России, Московского театра "Новая опера" имени Е.В. Колобова, Мариинского театра и Российского национального оркестра. Также среди лауреатов оказались музыканты, не имеющие постоянного опыта работы в оркестре, а также артисты "Северонемецкой филармонии Росток" (Германия) и Национального филармонического оркестра России.

Со списком лауреатов можно ознакомиться на сайте конкурса.