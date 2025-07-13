Генеральный директор Большого московского цирка подчеркнул, что "занавес нужно прорывать"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Русскую культуру уже отменили в половине мира, построив "железный занавес" снаружи. Его нужно прорывать по опыту Советского союза, таким мнением с ТАСС поделился народный артист РФ генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный.

"Нас не пытаются отменить. Нас уже отменили на полмира. Поэтому здесь ничего нового не произошло. История повторяется. Железный занавес, только который теперь они построили, опять придется прорывать. И здесь, я уверен, опять нужно будет прибегнуть к тому способу, который уже в свое время опробовали в Советском союзе", - считает собеседник агентства.

По мнению Запашного, надо с помощью "языка культуры" заходить на мировую арену. "Цирк, опера и балет в Советском союзе активно поддерживались государством, и поддерживались гастроли по всему миру, чтобы обратить внимание на страну", - отметил он.

Артист напомнил, что язык культуры доступен везде и понятен всем. "Это очень хороший инструмент, которым мы перестали пользоваться - это первое. Второе - надо быть более решительными. Мы все еще как-то стесняемся, неуверенно продвигаем собственное "я", - заключил гендиректор Большого московского цирка.