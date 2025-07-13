Агутин записал совместную песню с группой "Пицца"

Артист также отметил, что несмотря на то, что песня уже написана, до ее выхода в свет остается еще много этапов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Заслуженный артист РФ Леонид Агутин записал совместную песню с российской музыкальной группой "Пицца" (Pizza). К композиции артист написал второй куплет, об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

"Только что мы закончили работу с Сергеем Приказчиковым, солистом группы "Пицца". Сделали с ним очень симпатичную и романтичную песню. <...> Когда кто-то предлагает свою тему [для создания композиции], а я хочу быть соавтором, я пишу второй куплет. Тут так и вышло. И получилась премилая песня", - сказал он.

Агутин также отметил, что несмотря на то, что песня уже написана, до ее выхода в свет остается еще много этапов. "Я не знаю точно, когда он (Приказчиков - прим. ТАСС) выпустит песню. Самое интересное уже позади - это ее написание. Но нас еще много чего ждет: съемки сниппета, выход на музыкальные площадки, только потом на сцену", - добавил артист.

Ранее, 19 мая, на презентации нового музыкального альбома Леонида Агутина "Надежда, Вера, Любовь" певец анонсировал запись новой песни с музыкальной группой "Пицца", фронтменом которой является Сергей Приказчиков.