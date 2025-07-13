Китайские фанаты Канье Уэста возмутились его коротким концертом в Шанхае

Рэпер появился на сцене без освещения и оформления спустя более 40 минут и сразу стал петь

ШАНХАЙ, 13 июля. /ТАСС/. Китайские фанаты американского рэпера Канье Уэста, выступающего под сценическим именем Йе, остались недовольны его коротким выступлением на Шанхайском стадионе. Об этом пишет еженедельное издание China News Service.

Мероприятие, билеты на которое раскупили за пару дней, должно было начаться в 19:30 по местному времени. Зрители ждали исполнителя под дождем. Рэпер появился на сцене без освещения и оформления спустя более 40 минут и сразу стал петь.

Во время концерта дождь усилился до мощного ливня, из-за чего рэпер молча ушел со цены, не попрощавшись с фанатами. Последние 20 минут концерта публика просто слушала фонограмму. Зрители кричали: "Верните билеты!"

Проход на концерт стоил от 980 до 2,680 юаней (от $137 до $374). Более 50 тыс. человек выразили на онлайн-платформе по покупке билетов Damai желание посетить мероприятие. До этого Канье Уэст выступал в Шанхае в 2008 году.