В Красноярском крае гран-при этнофестиваля получила солистка из Москвы

По словам председателя жюри Сергея Старостина, Ирина Терешина в выступлениях показала бережное отношение к корням и выстроенную программу

КРАСНЯОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. Гран-при этномузыкального конкурса на XXI Международном фестивале этнической музыки "Мир Сибири" (Музыка и ремесла Сибири) в Шушенском на юге Красноярского края получила солистка из Москвы Ирина Терешина. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете фестиваля.

В 2025 году фестиваль проходил с 10 по 13 июля. В 2024 году гран-при конкурса получил Нерехтский рожечный хор из Костромской области.

"Гран-при этномузыкального конкурса завоевала солистка из Москвы Ирина Терешина. Жюри назвало выступление Ирины образцом для тех, кто отправляет заявки на конкурса", - говорится в сообщении. По словам председателя жюри Сергея Старостина, победительница в своих выступлениях показала бережное отношение к корням и выстроенную программу.

"Малая чаша "МИРА" в этномузыкальном конкурсе досталась творческому проекту Лаборатория инструментальной музыки "По ту сторону". Андрей Кочетков и Дмитрий Слободской живут и работают в Москве, играют в дуэте на балалайках, гармони, рожках, экспериментируют с традиционной музыкой и пробуют привнести в ее звучание современный взгляд", - добавили в оргкомитете. В конкурсе мастеров победила представительница Удмуртии Екатерина Сунцова с коллекцией верхней одежды в технике традиционного ручного ткачества.

За звания лауреатов и обладателей гран-при в финале боролись 50 номинантов: 12 в мастеровом конкурсе и 38 в этномузыкальном. Всего в 2025 году на участие в фестивале было представлено более 400 заявок (от музыкальных коллективов и солистов - 227, от мастеров - 181). География участников охватила 64 субъекта РФ, в том числе регионы Донбасса и Новороссии.

О фестивале

Первый "Мир Сибири", до 2012 года носивший название "Саянское кольцо", прошел в 2003 году. Фестиваль включен в нацпроект "Культура" и удостоился патроната ЮНЕСКО.

ТАСС - главный партнер фестиваля.