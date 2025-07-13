В Петербурге назвали лауреатов XI Конкурса юных вокалистов Елены Образцовой

Обладатели наград конкурса поучаствуют в творческих проектах на сценах разных концертных залов России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Лауреаты XI Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой названы в Петербурге, где в трех возрастных группах соревновались начинающие артисты от 9 до 17 лет. Торжественная церемония и гала-концерт прошли в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга.

В старшей группе победу праздновала студентка 2-го курса Музыкального училища имени Николая Римского-Корсакова Ольга Звягина из Санкт-Петербурга. Ей вручены также премия "Интонация" от Санкт-Петербургского Дома музыки и его художественного руководителя Сергея Ролдугина и Специальный приз "За лучшее исполнение вокального произведения на стихи А.С. Пушкина" от Фонда "Друзья Русского музея". Педагог Ольги народная артистка РСФСР Нина Романова названа лучшим преподавателем конкурса.

"Елена Образцова была бы довольна этим конкурсом, - уверен член жюри, народный артист РСФСР Сергей Лейферкус. - Здесь собралось большое число молодых певцов, которые в будущем составят славу российского оперного искусства. Среди них есть безумно талантливые ребята, у многих очень хорошая школа, великолепная природа голоса. Я очень рад, что несколько призовых мест получили конкурсанты из Петербурга, они достойны этих премий, и я надеюсь, что они воспримут это лишь как ступень к дальнейшему росту их профессионализма".

Лауреатами первой премии в средней и младшей группах стали соответственно Мари Авакян из Московской области (педагог - Каринэ Мерабова) и Василиса Ершова из Коломны Московской области (педагог - Ирина Ильина). Приз зрительских симпатий вручен Никите Каминскому из Ленинградской области.

"Меня потрясло, насколько помолодел классический вокал. Дети очень рано стали осваивать взрослые голоса. Это очень интересно, и я обязательно буду следить за их дальнейшим развитием. Петербург - намоленная земля. С юного возраста дети пропитываются духом Петербурга, лучше места для конкурса не придумать", - сказала журналистам член жюри, приглашенная солистка Метрополитен оперы и Большого театра России Любовь Петрова.

Обладатели наград конкурса примут участие в творческих проектах на сценах разных концертных залов России.

О конкурсе

Международный конкурс юных вокалистов основан народной артисткой СССР Еленой Образцовой и ее Культурным центром в 2006 году как важный образовательный и просветительский проект, направленный на воспитание у подрастающего поколения любви к классическому музыкальному искусству.

Конкурс проводится Культурным центром Елены Образцовой и Благотворительным "Фондом Елены Образцовой" в рамках проекта "Дети - наследники великой музыкальной культуры" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мероприятия конкурса включены в программу VII Международного фестиваля "Приношение Елене Образцовой", проходящего при сотрудничестве с Комитетом по культуре Санкт-Петербурга.