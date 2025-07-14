Ансамбль флагоносцев из Италии примет участие в фестивале "Спасская башня"

В дирекции фестиваля отметили, что с момента образования коллектив побывал в 44 странах Европы, Южной и Центральной Америки, Азии, Африки

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Ансамбль исторических флагоносцев города Кори (Италия) выступит на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" на Красной площади. Об этом ТАСС сообщили в дирекции фестиваля.

"Ансамбль исторических флагоносцев города Кори примет участие в XVII Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня". Яркие костюмы, музыка и полет флагов воссоздадут на Красной площади в Москве атмосферу солнечной средневековой Италии", - заявили организаторы.

Фольклорный коллектив основан в сентябре 1976 года группой энтузиастов. "Изучив документы XVI века, группа создала серию представлений, посвященных многовековой истории, "Gens Corana" ("Жители Кори"). Ансамбль состоит из глашатая, трубачей, барабанщиков и флагоносцев. Центральный элемент выступления - жонглирование стягами. В Средние века у этого действа был утилитарный характер - передача знаков в ходе битвы. Каждое движение флагом - специальный военный сигнал, секретный код, понятный только своим и незнакомый врагам", - рассказали в "Спасской башне".

В дирекции фестиваля отметили, что с момента образования коллектив побывал в 44 странах Европы, Южной и Центральной Америки, Азии, Африки. "Флагоносцы города Кори выступали на фестивале "Спасская башня" в 2011 и 2014 годах. Они блистали на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Выступали перед Папой Римским Иоанном Павлом II в Ватикане", - уточнили в дирекции.

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 22 по 31 августа на Красной площади в Москве. Мероприятие соберет свыше 1,5 тыс. участников из разных стран мира. В этом году фестиваль посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества. На брусчатку главной площади страны выйдут ведущие музыкальные коллективы российских и зарубежных силовых ведомств.