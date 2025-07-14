Авторитетный наставник и культовый режиссер. Умер Александр Митта

Народный артист РФ, кинорежиссер Александр Митта умер в Москве на 93-м году жизни.

Александр Митта (настоящая фамилия - Рабинович) родился 28 марта 1933 года в Москве. Еще в детстве он мечтал стать художником, занимался в художественном кружке и театральной студии московского Дома пионеров.

В 1955 году Митта завершил обучение на инженерно-строительном факультете Московского института имени В. В. Куйбышева, который сейчас известен как Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет. Там он обучался под руководством знаменитого архитектора Константина Мельникова. После получения диплома он начал карьеру в качестве художника-графика и карикатуриста, сотрудничая с различными сатирическими и литературно-художественными изданиями.

Митта завершил обучение на режиссерском факультете ВГИКа в 1960 году, его наставником был знаменитый режиссер Михаил Ромм. В конце 1950-х Митта работал графиком и карикатуристом в юмористических и художественных изданиях, таких как журналы "Крокодил" и "Веселые картинки".

Первые работы в кино

Первый шаг в кинематографе режиссер сделал в 1961 году, когда совместно с Алексеем Салтыковым снял фильм "Друг мой Колька". Эта работа была отмечена премией кинокритиков как лучший фильм и получила награду на Лондонском международном кинофестивале того же года. В 1962 году вышла драма "Без страха и упрека". Настоящую известность режиссеру принесла лента "Звонят, откройте дверь" в 1965 году. На Венецианском кинофестивале этот фильм удостоился "Золотого льва" и был признан католическим жюри лучшей детской картиной.

В 1969 году на экраны вышел фильм "Гори, гори, моя звезда", а спустя три года, в 1972, зрители увидели киноленту о подростках "Точка, точка, запятая". Эта картина была отмечена "Серебряным призом" на VIII Московском международном кинофестивале в категории детских фильмов. Она также завоевала главную награду на IV "Параде детских фильмов" в Белграде, получила приз Международного кинофестиваля детских фильмов в Салерно и была удостоена премии Ленинского комсомола. Фильм до сих пор признается одним из лучших произведений для детей и о детях.

Митта оставил значительный след в отечественном кинематографе, став автором первой советской кинокартины в жанре "фильм-катастрофа" - "Экипаж" (1979). Эта картина привлекла огромное число зрителей и заняла одно из первых мест по сборам в истории советского кино. Среди его заметных работ также можно выделить "Сказ о том, как царь Петр арапа женил" (1976), "Сказка странствий" (1983), "Затерянный в Сибири" (1990) и "Шагал - Малевич" (2013). Митта работал и на телевидении, где создал сериалы "Граница. Таежный роман" (2000) и "Лебединый рай" (2005), которые также получили признание зрителей.

В 2013 году Митта создал картину "Шагал-Малевич", в которой отразил период жизни Марка Шагала в Витебске. Как актер, Митта участвовал в различных фильмах, включая "Июльский дождь" (1966), "Раскаленная суббота" (2002) и "Дом Солнца" (2010). В 1990-е годы он вел преподавательскую деятельность в киношколе Aufbaustudium-film при Гамбургском университете в Германии.

Митта руководил Киношколой в Москве и преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Он являлся членом Союза кинематографистов России и входил в президиум Российской академии кинематографических искусств "Ника". Помимо этого, он удостоен звания почетного члена Российской академии художеств и участвовал в общественном совете Московского еврейского кинофестиваля. В 2010 году он выпустил книгу "Кино между адом и раем". В его библиографии также значатся детские произведения, такие как "Витя в тигровой шкуре", "Прилетели марсиане…", "Чудо-кровать" и "Добрый ослик", которые были опубликованы в начале 1960-х годов.

Награды и личная жизнь

В 2004 году он был удостоен звания Народного артиста Российской Федерации. В 2001 году его работа в фильме "Граница. Таежный роман" принесла ему Государственную премию России. В 2008 году он получил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, а в 2018 году - нагрудный знак "За вклад в российскую культуру". Его вклад в киноискусство также был отмечен на фестивале "Кинотавр" в 2001 и 2013 годах, а в 2017 году он получил кинопремию "Ника". Он был женат на художнице Лилии Майоровой. Его сын, Евгений Митта, известен как художник и владелец художественной галереи.

Жизни и творчеству кинематографиста посвящены документальные фильмы "Александр Митта. Всегда про любовь" (2013, режиссер Георгий Ананов) и "Александр Митта. О любви, компромиссах и предчувствиях" (2018, Сергей Пискунов и Иван Цыбин).