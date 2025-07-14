На острове Шумшу установят памятник, посвященный победе Красной Армии

Объявлен конкурс на лучшую архитектурно-художественную концепцию памятника, посвященного победе Красной Армии в последнем бою Второй мировой войны на острове

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Творческий конкурс на лучшую архитектурно-художественную концепцию памятника, посвященного победе Красной Армии в последнем бою Второй мировой войны на Шумшу, открыт. Об этом сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

"Принято решение на вершине горы Северной на острове Шумшу - в непосредственной близости от исторического поля боя советских десантников с японскими танками - установить памятник, посвященный Победе Красной Армии в этом бою. Для этого объявлен конкурс. Уверен, что будет большой отклик от скульпторов, художников и других творческих людей", - сказал Трутнев.

Прием концепций осуществляется до 18:00 по московскому времени 8 августа 2025 года. Экспертная комиссия 29 августа подведет итоги и объявит результаты конкурса.

К концепции памятника предъявляется несколько требований. Основной художественной идеей создаваемого памятника является образ стремительного наступления Красной Армии, прорывающей линию обороны японских войск в заключительном сражении Второй мировой войны. Композиция должна быть визуально читаема со всех направлений и стать ключевой точкой пространства мемориального ансамбля.

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ и властям Сахалинской области представить предложения об увековечении памяти о Курильской десантной операции 1945 года. Взятие острова Шумшу - первое и решающее событие в ходе всей Курильской операции, начавшееся 17 августа 1945 года. Япония согласилась принять условия капитуляции во Второй мировой войне еще 15 августа, но приказ об этом до японских частей доведен не был, поэтому они продолжали оказывать сопротивление. 15 августа советское командование решило высадить десант на остров Шумшу. Операция заняла пять дней и 23 августа завершилась успехом для СССР.