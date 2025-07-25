26 июля актриса Хелен Миррен (Helen Mirren) отмечает 80-летие — возраст, который для многих означает конец карьеры. Но она продолжает сниматься и сейчас. "Я ни слова не понимаю по-русски, но зато умею делать другие русские вещи. Я всегда говорю, что сверху я англичанка, но нижняя моя половина абсолютно русская!" — смеется она

"Меня звали Аленушкой, а стала — Хелен"

Настоящее имя актрисы — Елена Васильевна Миронова. Ее дед, Петр Васильевич Миронов, был военным инженером. В 1916 году его направили в Лондон по служебным делам, и с ним поехали его сын и дочь. Будучи убежденным монархистом, Петр Васильевич не смог принять революцию и остался в Великобритании. До самой смерти он не переставал гордиться тем, что был русским офицером. Его прах отправили для захоронения на родину.

Василий Миронов, его сын, женился на британке. Чтобы адаптироваться к новой жизни, семья сменила фамилию на более "английскую" — Миррен. Василий после смерти отца сознательно отказался от русского языка и запретил детям его учить, считая, что это мешает интеграции.

"Дед называл меня Аленушкой, а [я] стала холодной и чопорной Хелен", — рассказывает Миррен. И хотя после смерти деда русский язык в семье был утерян, связь с корнями осталась: сохранилась его переписка с сестрами.

Детство Хелен прошло в пригороде Лондона Хаммерсмите. Отец работал таксистом, мать была домохозяйкой. Семья жила бедно, но детям прививали любовь к культуре. В их доме по радио звучала исключительно классическая музыка, и прежде всего — музыка русских композиторов. Чайковского актриса любит и сейчас.

Однажды, когда Хелен была еще ребенком, ее с мамой не пустили в роскошный магазин одежды — туда можно было войти только при наличии постоянного счета. Мама не могла купить ничего: им были по карману лишь уцененные вещи из супермаркетов. Годы спустя, уже став известной и обеспеченной, Хелен исполнила детскую мечту — повезла маму в Париж, поселила в дорогом отеле и отправила заниматься шопингом на Елисейских Полях.

"Встань и иди делай свою работу. Делай шоу"

Тяга у актрисы к сцене появилась рано из-за постановки "Гамлета" Шекспира. По ее словам, в конце она вышла из театра с ощущением, будто оказалась в другом мире.

Позже Хелен играла в школьных постановках Шекспира. Родители не одобряли ее хобби — считали, что нужно уделять время другим вещам.

После окончания школы вопреки воле родителей она поступила в Национальный молодежный театр. На третьем курсе ей предложили сыграть в "Антонии и Клеопатре". Главная роль Клеопатры "положила начало [ее] карьере". Но это было непросто. Как позже рассказывала актриса, ей пришлось преодолевать свою застенчивость.

Хелен Миррен в роли Клеопатры, 1965 год © Barham/ Mirrorpix/ Mirrorpix via Getty Images

Спектакль шел всего неделю, но привлек внимание. Миррен получила хорошие отзывы. После "Антония и Клеопатры" агент Ал Паркер предложил ей контракт, но она не могла его принять: нужно было закончить учебу. Паркер и его жена поддержали ее. Выпустившись, Миррен продолжила играть на сцене. Родители Хелен смирились с ее выбором, когда она начала зарабатывать деньги. А потом ходили на все ее спектакли уже с гордостью.

А однажды не пришли. Хелен уже должна была выходить на сцену, как вдруг ассистент позвал ее к телефону — звонила мама. Она сообщила: "Папа только что умер. Обширный инфаркт".

"У меня подкосились ноги, и я рухнула на пол без чувств, — вспоминает актриса. — Когда пришла в себя, кто-то поднес мне трубку — мама все еще была на линии".

И я услышала: "Встань и иди делай свою работу. Делай шоу". Я встала и пошла "делать шоу". С тех пор, что бы ни происходило, я знаю: в любом состоянии я должна играть. Не выйти на сцену может позволить себе только мертвый актер Хелен Миррен

"Мое любимое блюдо — жареный картофель с маслятами"

В киноиндустрии карьера актрисы взлетела после роли инспектора Джейн Теннисон в сериале "Главный подозреваемый", за которую она трижды получала премию BAFTA. А настоящим триумфом стала роль Елизаветы II в фильме "Королева", принесшая ей "Оскар". В ее фильмографии именно эти образы считаются культовыми.

Во время вручения премии "Оскар", 2007 год © REUTERS/ Gary Hershorn

Хелен Миррен хотела раскрыть королеву не как "абстрактного главу государства", а как живого человека. Для достижения сходства она уделила большое внимание голосу, интонациям и пластике: "…Я провела кучу времени за просмотром видеозаписей королевы — запоминала, как она движется, как держит голову, какие делает жесты руками, как держит сумочку, когда надевает очки и когда нет".

Во многом помогла встреча с реальной Елизаветой II. По словам Хелен, королева была очень простым, приветливым и оживленным человеком, много улыбалась, а вокруг нее словно включалось силовое поле.

Следующая "царская" роль Миррен — Екатерина II в сериале "Екатерина Великая". Съемки проходили в 2019 году под Петербургом и в Литве. Актриса говорит, что эти места помогли ей вжиться в роль. А еще она изучала биографию и письма императрицы. "У меня было ощущение, что я проживала страницы истории, которые до этого знала только по учебникам", — рассказывает она.

История немки, ставшей русской императрицей, оказалась близка Хелен — наполовину британке, наполовину русской. Она уверена: "Я была рождена для роли Екатерины".

Русские корни помогли ей и в другой роли — жены Льва Толстого Софьи в фильме "Последнее воскресенье". Недаром актриса с детства любит Толстого и Достоевского. Да и русская кухня для нее — своя.

Мое любимое блюдо — жареный картофель с маслятами. Также блюда с капустой. Квашеная, в пирогах, в щах… Столько вариаций. Восточноевропейская кухня мне очень по душе, видимо, это заложено генетически. Хотя с этим связаны и детские воспоминания — моя мама готовила русские блюда для отца, особенно на православную Пасху Хелен Миррен

"Я хочу сняться с тобой в "Форсаже"

Фильмография актрисы иногда делает неожиданные повороты. Однажды она лично обратилась к актеру и режиссеру Вину Дизелю с просьбой сняться в "Форсаже" — и сыграла автогонщицу Магдалину Шоу.

"Правда, за руль меня не пустили — все сделали каскадеры", — смеется она.

Перед началом специального показа фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу" в Лондоне, 2019 год © Matt Crossick/ PA Images via Getty Images

Вин Дизель вспоминает об этом так: "Люди не знают, что я работаю целый год со сценаристами и придумываю историю. Она подошла ко мне на вечеринке в прошлом году и сказала: "Я хочу сняться с тобой в "Форсаже". Сценарий уже получил зеленый свет, но она сказала об этом нужному человеку, потому что через неделю ее вписали. Все это говорит о ее простоте и открытости в желаниях".

Актриса говорит, что обожает водить и восхищается автогонщиками. "На мой взгляд, во всем, что касается съемок с автомобилями, "Форсаж" не имеет себе равных", — считает она.

"Для меня работа — на первом месте"

"Мама боялась, что вместо учебы и карьеры мы с сестрой выскочим замуж, нарожаем детей и будем обречены, как и она, на скучную жизнь где-нибудь в пригороде, — рассказывает актриса. — Она приучила меня так думать. Поэтому для меня работа — на первом месте".

Хелен замужем за американским режиссером Тейлором Хэкфордом, с которым они вместе с 1986 года и официально женаты с 1997-го. У Хэкфорда есть дети от предыдущих браков, но у них с Миррен нет общих детей.

С Тейлором Хэкфордом, 2021 год © Pascal Le Segretain/ Getty Images

"Мне повезло, что мой муж — режиссер и мы с ним во всем совпадаем. Мы не чувствуем себя одинокими. Мы постоянно заняты. И с нами всегда наши любимые собаки", — говорит актриса.

Несмотря на мировое признание, Хелен уязвима и не боится это признавать. "Я говорю своему мужу: "Я принимаю только безоговорочную похвалу — особенно после шоу", — рассказывает актриса. — Он может сказать мне правду пять лет спустя".

"Русская Аленушка" снимается и сейчас: в 2025 году выходит новый фильм с ее участием. Потому что ее главным жизненным принципом по-прежнему остаются слова, когда-то услышанные от матери: "Встань и делай свою работу. Делай шоу".

Избранная фильмография Хелен Миррен

"Калигула", 1979 — Цезония

"Повар, вор, его жена и ее любовник", 1989 — Джорджина

"Главный подозреваемый", 1991–2006 — инспектор Джейн Теннисон

"Елизавета I" (мини-сериал), 2005 — королева Елизавета I

"Последнее воскресенье", 2009 — Софья Андреевна Толстая

"Хичкок", 2012 — Альма Ревиль-Хичкок

"Женщина в золотом", 2015 — Мария Альтманн

"Екатерина Великая", 2019 — Екатерина II

"Форсаж-9", 2021, и "Форсаж-10", 2023 — Магдалина Шоу

Материал основан на интервью Хелен Миррен Елене Пальмер ("Известия", 2017 год), Светлане Сачковой ("ОК!", 2010 год), материалах Independent (2006 год), Cinemablend (2017 год) и других открытых источниках.

София Ковалевская