Таежный роман, фильм-катастрофа и политическая сатира. Главные работы Александра Митты

Александр Митта был не только режиссером, но и автором слов песни, которую в России знает почти каждый, а еще — книги "Кино между адом и раем", ставшей одним из главных и массовых отечественных пособий для начинающих кинематографистов. С детства он увлекался живописью и мечтал посвятить свою жизнь искусству. Дебютировал в кино в 1961 году с дипломной работой "Друг мой, Колька!.." — а после снял еще множество знаменитых лент. Вспоминаем самые заметные работы Александра Митты.

"Звонят, откройте дверь" (1965)

Сняв после дебюта еще один полнометражный фильм "Без страха и упрека" и появившись в эпизоде знаменитого фильма Марлена Хуциева "Застава Ильича", Митта приступил к картине, которая в будущем принесла ему первый международный успех в кино. "Звонят, откройте дверь" — фильм о приключениях двенадцатилетней Тани в исполнении еще маленькой Елены Прокловой, отправившейся на поиски одного из зачинателей пионерского движения, чтобы впечатлить вожатого-десятиклассника Петю. В 1966-м картина принесла Митте "Льва Сан-Марко" на Венецианском кинофестивале — престижную награду для авторов детских фильмов.

"Гори, гори, моя звезда" (1969)

Следующей картиной Митты стала историческая трагикомедия об одержимом глобальными реформами в искусстве режиссере Искремасе, взявшемся экранизировать историю о Жанне д’Арк в провинциальном городке во времена Гражданской войны. В фильме был звездный состав: Олег Табаков, Олег Ефремов, Евгений Леонов, Леонид Куравлев и Нонна Мордюкова. В процессе создания ленты у Митты возникали проблемы с советской цензурой — главную роль мог сыграть Ролан Быков, но его внешность и образ вызывали ассоциации с репрессированным Всеволодом Мейерхольдом. А вот образ Табакова, который как раз и сыграл Искремаса, сочли политически приемлемым, потому что он напоминал Сергея Эйзенштейна.

"Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976)

Фильм по неоконченному роману Пушкина с Владимиром Высоцким в роли арапа Ибрагима Ганнибала. После выхода картины советский писатель Михаил Шолохов отправил гневное письмо Леониду Брежневу, где обвинил ленту в "унижении достоинства русской нации" и искажении событий. Несмотря на резкую реакцию деятелей искусства и историков, картина стала хитом — ее посмотрели более 36 млн человек и закупили для проката в более чем 10 странах мира. А вот в США от показа отказались, испугавшись реакции общественности на игру Высоцкого в роли в чернокожего героя.

"Экипаж" (1979)

Следующая лента стала одной из самых широко просматриваемых в советских кинотеатрах — в 1980 году ее посмотрело более 71 млн зрителей. Успех "Экипажа" обусловлен многими факторами, но главным стало то, что это первый отечественный фильм-катастрофа — жанр, который в те годы был очень популярен у западного зрителя и, как оказалось, привлек и советского.

Примечательно то, что концовка фильма изначально была трагической, но уже болеющий в те годы Леонид Брежнев был разочарован таким финалом, сказав: "Зачем вы мне покойников показываете", из-за чего последние сцены в ленте пришлось изменить.

Картина запомнилась еще и первой эротической сценой на советском киноэкране. Несмотря на то что худсовет оставил только 20% отснятого для сцены материала, даже то, что осталось в фильме, сумело потрясти советского зрителя.

"Сказка странствий" (1982)

Следующая работа Митты вновь стала экспериментальной — в 1982 году на экраны вышла сказка "для взрослых" с Андреем Мироновым в главной роли. "Сказка странствий" стала первой лентой режиссера, которая, как он сам говорил, была снята одновременно для взрослых и для детей. Благодаря редкому для советского кинематографа синтезу философского фэнтези, фильма ужасов и комедии лента стала культовой.

В то же время в такую форму Митта не только облек поучительную историю, но и спрятал сатиру и политический подтекст. Например, фильм метафорически выражает обеспокоенность зависимостью советской экономики от нефти и отсылает к советскому вторжению в Чехословакию в 1968 году.

Также в фильме прозвучала одна из лучших работ композитора Альфреда Шнитке в кино.

"Граница. Таежный роман" (2000)

На волне популярности бразильских сериалов режиссер решил создать достойный отечественный аналог "мыльных опер". Ему удалось договориться с телеканалом, но финансирования долгое время не хватало, и пришлось прождать три года, прежде чем снять первый сериал в карьере — мелодраму про дальневосточный городок на границе с Китаем в 1970 году.

Митта сам написал текст для ставшей одной из главных в картине песни "Ты неси меня, река". Игорь Матвиенко тогда положил слова на музыку и сам исполнил песню для сериала. Уже позже эта композиция стала одним из самых больших хитов группы "Любэ".

Даниил Хмелевской