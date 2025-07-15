Реставраторы спасли одну из самых почитаемых икон Кирилло-Белозерского монастыря

Как отметила замгендиректора музея Светлана Смирнова, икона находилась в одном из главных храмов крупнейшего православного монастыря мира и была весьма востребована прихожанами и монахами

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Вологодские реставраторы восстановили икону "Преподобный Кирилл Белозерский" XVII века, одну из самых почитаемых в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике. За два года три реставратора восстановили икону, находившуюся в аварийном состоянии, и вернули ее в подлинный иконостас церкви Преображения Господня в Кириллове, сообщили ТАСС в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике.

"Около двух лет понадобилось трем вологодским реставраторам, чтобы восстановить икону XVII столетия, которая изначально находилась в иконостасе надвратной церкви 1595 года основания. В музей памятник древнерусской живописи поступил в остро аварийном состоянии. Серебряный оклад с позолотой был "спрятан" под слоем вековой коррозии, от лика святого до нас дошли только малые части - фрагменты глаза, носа, губы <...>. Красочный слой иконы был почти полностью утрачен", - рассказал генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

По его словам, художник-реставратор темперной живописи Ивану Федышин, реставратор произведений из металла Светлана Смирнова и заведующий отделом реставрации темперной живописи Николай Петухов "совершили чудо, вернув к жизни намоленную и одну из самых почитаемых икон Кирилло-Белозерского монастыря с ликом его основателя Кирилла".

Как отметила замгендиректора музея Светлана Смирнова, икона находилась в одном из главных храмов крупнейшего православного монастыря мира и была весьма востребована прихожанами и монахами.

"Из монастырской описи 1771-1773 годов известно, что икона "Преподобный Кирилл Белозерский" стояла по правую сторону проходных в приделе святителя Николая в цикле местного ряда. Правда, не в иконостасной раме, а на выкрашенной деревянной скамейке. Только позднее, в XVIII веке, когда тябловую конструкцию специально переделали для иконы основателя, образ был помещен в иконостас. Согласно архивным документам икона была вмонтирована в ее изначальное место - рядом с образом Николая Чудотворца. По историческим данным, образ Кирилла Белозерского длиной 1 аршин 6 вершков, шириной - 11 верхов с половиной верха (138 на 49 см) находился в серебряном, басменном, чеканном, позолоченном окладе. В нем он дошел и до наших дней", - сообщила замдиректора.

Теперь полноценный иконостас церкви Преображения в Кириллове доступен всем желающим.