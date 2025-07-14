На выставке в Ессентуках представили фотографии, снятые детьми из Донбасса

Директор Ессентукского историко-краеведческого музея им. Шпаковского Алла Корчевная отметила, что на фотографиях нет войны

ПЯТИГОРСК, 14 июля. /ТАСС/. Фотовыставку "Мир глазами детей", авторами которой выступили дети из Донбасса, открыли в Ессентуках на Ставрополье. Об этом журналистам рассказала директор Ессентукского историко-краеведческого музея им. Шпаковского Алла Корчевная на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ", посвященной кинофестивалю "Хрустальный источникъ".

"Фотовыставка "Мир глазами детей" - это работы детей из Донбасса, как они видят этот мир после войны. Я всем рекомендую <...> прийти и посмотреть. Дети видят мир, дети видят красиво, они видят цветы, они видят эмоции, то есть на фотографиях войны нет", - поделилась Корчевная.

Директор музея также напомнила о традиционной выставке, которая открылась перед стартом кинофестиваля. "У нас уже в музее сложился такой фонд, в который после каждого фестиваля передается сувенирная продукция: программа, документы, фотографии. Все, что связано с кинофестивалем и даже золотой орел, которым награждаются участники, уже у нас в музее есть", - сказала Корчевная.

Кинофестиваль "Хрустальный источникъ" - авторский проект заслуженного артиста России Эвклида Кюрдзидиса. Впервые он прошел на Ставрополье в 2018 году. Центральными событиями фестиваля стали два конкурса - короткометражек, снятых детьми, "Кинокампус-дети" и конкурс полнометражных игровых фильмов. Фестиваль в 2025 году проходил с 5 по 12 июля в Ессентуках на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив.