Стал известен лонг-лист литературной премии Николая Рубакина

В него вошли 20 издательств и 64 произведения

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Длинный список новой литературной премии имени книговеда и библиографа Николая Рубакина в области отечественной нон-фикшн литературы огласили основатель книжной премии, издатель и член Союза писателей России Никита Томилин и основатель "Издательства редких книг" Кристина Потупчик во время пресс-конференции в ТАСС. В лонг-лист вошли 20 издательств и 64 произведения.

"На премию подавались десятки регионов. Свои заявки подали 138 авторов и порядка 30 издателей. <…> Оглашение короткого списка состоится 23 ноября, а церемония награждения пройдет 15 декабря", - сказал Томилин.

Среди авторов-номинантов Алексей Малышев с произведением "По ту сторону Разина", Ангелина Романова с "Вятка молодая", Юлия Щербинина с "Книга как иллюзия: Тайники, лжебиблиотеки, арт-объекты", Александр Васькин с "Повседневная жизнь Москвы в лихие девяностые". Среди издательств отмечены Академический проект (Москва), Библиороссика (Санкт-Петербург), Достояние Севера (Архангельск), ИКСА (Выкса) и другие.

Томилин добавил, что премию пополнила специальная номинация, совместно со студией Артемия Лебедева. "Сбор заявок будет проходить чуть дольше - до 31 августа. Принимаются не издававшиеся ранее произведения, а также работы, вышедшие на сервисах самопубликации или изданные на средства автора. Произведения-победители будут выпущены издательством студии", - дополнил Томилин.

По словам писателя, литературного критика, главного редактора Литературной газеты Максима Замшева, премия становится навигатором для популяризации чтения среди людей. "Книги выпускаются в большом количестве, но не получают должного спроса. Люди читают не так много, как хотелось бы. Поэтому роль премии, несомненно, важна. <…> Премии хороши тем, что это не воля рынка, а экспертное мнение определенного пула специалистов, которые предлагают тот или иной набор для длинного списка. Но то, что меня поразило в этом списке, - это его широта", - заключил он.

Премия будет вручаться в двух номинациях: "Лучшие авторы нон-фикшн литературы" и "Лучшие малые издательства нон-фикшн литературы". Работы, заявленные на конкурс, должны быть изданы не ранее 2023 года. К участию не допускаются научные монографии, учебные пособия для школ и вузов, журналы, биографии, мемуары и переводная литература. Как напомнила Потупчик, для победителей в первой номинации будет предусмотрено сразу шесть наград: обладатель Гран-при получит 400 тыс. рублей, также будут вручены три малых премии по 100 тыс. рублей и два приза зрительских симпатий номиналом в 100 тыс. рублей. В номинации для издательств будут предусмотрены две премии по 350 тыс. рублей.

О премии

Литературная премия в области нон-фикшн литературы была учреждена в апреле 2025 года и будет вручаться ежегодно. Она названа именем книговеда, библиографа и популяризатора науки Николая Рубакина. Проект уделяет особое внимание малым издательствам и молодым авторам и ставит перед собой цель привлечь к ним новую аудиторию.