Узбекистан на "Интервидении" представит певец Шохрух Ганиев

В 2024 году он стал победителем международного проекта "Голос" в стране

ТАШКЕНТ, 14 июля. /ТАСС/. Певец Шохрух Ганиев представит Узбекистан в международном песенном конкурсе "Интервидение-2025". Об этом сообщили в пресс-службе "Интервидения".

"Голосом Узбекистана на Международном музыкальном конкурсе "Интервидение" в этом году станет Шохрух Ганиев", - говорится в сообщении.

Ганиев учился в Ферганском музыкальном училище и углубленно изучал макам - классическое направление узбекской музыкальной традиции. Он не только исполняет песни, но также и передает опыт в качестве педагога. "Шохрух Ганиев - многократный призер патриотических конкурсов в своей стране. А в 2024 году певец стал абсолютным победителем международного проекта "Голос" в Узбекистане", - добавили организаторы песенного конкурса.

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного конкурса "Интервидение-2025" в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.