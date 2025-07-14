В Омске в 2026 году представят работы Врубеля

Проект приурочен к юбилею художника, сообщила заместитель министра культуры Омской области Светлана Бакулина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Русский музей представит выставку работ Михаила Врубеля на родине знаменитого художника, в Омске, в марте следующего года, сообщила заместитель министра культуры Омской области Светлана Бакулина. Проект приурочен к 170-летию со дня рождения художника.

"Планируется вместе с Русским музеем выставка работ Михаила Александровича Врубеля. Отмечу, что за Уралом только в нашем музее изобразительных искусств оригинальное полотно художника - триптих "Цветы". И в день его рождения, 17 марта, мы планируем открытие выставки. Минкультуры РФ эту идею поддержало", - рассказала она на форуме регионов-участников федерального историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут" в Екатеринбурге.

Также в следующем году омичей ждет еще одно крупное культурное событие - фестиваль имени Федора Достоевского, в котором примут участие, в том числе, литературные музеи из Казахстана, добавила она. Проекты будут интересны гостям "Императорского маршрута", считает Бакулина.

"Нужно обязательно создавать экспозицию в музее Достоевского [в Омске] к 180-летию императора Александра III, который был непосредственным почитателем [Достоевского], <…> есть много сюжетов, связанных именно с императорской семьей, с их личной дружбой, с различными способами восприятия прозы Достоевского в императорской семье", - сказала председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества" Анна Громова, отметив, что тема мало изучена, но сейчас есть достаточное количество архивных материалов.

Цель проекта "Императорский маршрут" - возрождение основ историко-культурной и духовной составляющей России, ее достижений в период правления династии Романовых. Федеральный туристический проект охватывает места памяти представителей императорской фамилии, места их пребывания, официальных визитов, паломничеств и путешествий в России и за рубежом.