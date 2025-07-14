В Британии начались съемки сериала о Гарри Поттере от HBO

В пресс-службе американского медиаконгломерата Warner Bros. Discovery отметили, что назначены руководители отделов, исполнительные продюсеры, актерский состав, автор сценария

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Американская телекомпания HBO официально начала съемки нового сериала по франшизе о Гарри Поттере в Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба американского медиаконгломерата Warner Bros. Discovery.

"Съемки сериала "Гарри Поттер" для HBO Original начались в принадлежащей Warner Bros. киностудии "Ливсден" в пригороде Лондона. Премьера сериала состоится в 2027 году на платформах HBO и HBO Max, где он будет доступен в Германии, Италии и Великобритании", - говорится в представленном на сайте пресс-релизе.

В пресс-службе отметили, что назначены руководители отделов, исполнительные продюсеры, актерский состав, автор сценария. Также объявлены имена исполнителей еще нескольких ролей: Рори Уилмот сыграет Невилла Долгопупса, Амос Китсон - Дадли Дурсля, Луиза Брили - Роланду Трюк, а Антон Лессер - Гаррика Олливандера.

Ранее HBO официально представила актеров, которые исполнят главные роли в сериале по вселенной "Гарри Поттера". Доминик Маклафлин исполнит роль Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон сыграет Гермиону Грейнджер, Аластер Стаут - Рона Уизли, а Локс Пратт - Драко Малфоя. Основной взрослый состав актеров был утвержден в апреле.