В новосибирском театре новое прочтение "Богемы" поставит Владимир Кехман

Как сообщили в пресс-службе театра, в своем новом спектакле Владимир Кехман переосмыслил классический сюжет, взглянув на него глазами человека XXI века

НОВОСИБИРСК, 15 июля. /ТАСС/. Премьера нового прочтения оперы Джакомо Пуччини "Богема" в постановке Владимира Кехмана, в отношении которого расследуется уголовное дело, состоится на большой сцене крупнейшего в стране Новосибирского театра оперы и балета в октябре 2025 года. В спектакле примут участие молодые артисты двух театров - НОВАТа и Михайловского, сообщила пресс-служба новосибирского театра.

"9, 10, 11 октября на Большой сцене НОВАТа состоится премьера оперы Джакомо Пуччини "Богема" в постановке Владимира Кехмана. В своем новом спектакле Владимир Кехман переосмыслил классический сюжет, взглянув на него глазами человека XXI века", - говорится в сообщении. "Богема" стала третьей режиссерской работой Кехмана на оперной сцене - ранее он поставил "Даму с камелиями" в Михайловском театре и "Евгений Онегин" в НОВАТе.

Ранее в отношении Кехмана возбудили уголовное дело о растрате при реконструкции старой сцены театра (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

На прошлой неделе у Кехмана, в МХАТе и еще по нескольким адресам прошли обыски и другие следственные действия в рамках дела о растрате при реконструкции старой сцены театра, в ходе которых изъяли необходимую документацию и другие носители информации. После его доставили на допрос в Следственный комитет, который расследует данное уголовное дело.

Здание НОВАТа является крупнейшим зданием театра в РФ. Оно представляет собой сложный архитектурный комплекс и на сегодняшний день имеет статус объекта культурного наследия РФ. В 2020 году НОВАТ вошел в число самых посещаемых театров России наряду с Мариинским и Большим театрами.