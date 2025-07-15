На борту "Профессора Молчанова" прошла премьера новеллы "Вольные птицы"

Самый северный показ состоялся в водах Баренцева моря, в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа

АРХАНГЕЛЬСК, 15 июля. /ТАСС/. Премьера новеллы "Вольные птицы", заключительной из киноальманаха "Право женщин на море", состоялась на борту научно-исследовательского судна (НИС) "Профессор Молчанов" на севере Баренцева моря, рассказала ТАСС режиссер картины Анастасия Ломакина с борта судна. Зрителями стали участники рейса Арктического плавучего университета (АПУ-2025) и команда "Молчанова".

"Показ состоялся в водах Баренцева моря, в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа. Это самый северный показ проекта. С нами на борту две героини этого альманаха: океанолог Анна Весман и помощник капитана Виктория Ермакова, а еще консультант новеллы "Вольные птицы", орнитолог из НИИ Арктики и Антарктики Мария Гаврило, она в фильме представляла Нину Демме, первую женщину - полярного орнитолога. Несмотря на северные широты и пейзажи за иллюминатором, показ прошел в очень теплой и дружной атмосфере, фильмы смотрели вместе и члены экипажа "Профессор Молчанов", и участники экспедиции", - сказала Ломакина.

Историческая героиня новеллы "Вольные птицы" Нина Демме внесла огромный вклад в исследования птиц в Арктике. Когда ей было 28 лет, в 1930 году она вот отправилась на зимовку на остров Гукера на Землю Франца-Иосифа. Почти сто лет назад она заложила основы мониторинга белой чайки, редкой птицы, занесенной в Красную книгу, которая никогда не покидает Арктику. Демме описала труднодоступные птичьи базары полярных архипелагов, и благодаря ее трудам ученые ведут наблюдение за здешними популяциями на протяжении века, это одни из самых продолжительных мониторингов в мире.

"Мы реконструировали эпизоды, как она обследует птичьи базары. Конечно, снимать непосредственно в Арктике, на Земле Франца-Иосифа, где был ее любимый птичий базар на скале Рубини, мы не могли. Но мы снимали эту реконструкцию в Териберке. Мы там повторили фотографию, снятую на ЗФИ во время зимовки Нины Петровны. И на этой фотографии она в шерстяных рейтузах, в сапогах кирзовых по колено, в суровом мужском свитере, но под этим всем надето белое платье", - поделилась режиссер.

Современная героиня новеллы - Анастасия Первухина, которая занимается энтомологическими исследованиями. "Она в Арктике искала ледниковых шмелей и, наверное, свое место в Арктике, в море. Настя очень хрупкая, молодая, и в рейсе ей было непросто. Казалось, море ее сначала не принимало, но она проявила настойчивость, и все-таки исследование завершила", - добавила Ломакина.

Премьера на медиаплатформе

15 июля киноальманах "Право женщин на море" вышел на медиаплатформе "Смотрим". Премьеру всех пяти частей картины приурочили к 95-летию старта экспедиции на ледокольном пароходе "Георгий Седов". 15 июля 1930 года из Архангельска на арктические архипелаги вышла первая советская высокоширотная экспедиция по исследованию Карского моря под руководством Отто Шмидта и Владимира Визе. Экспедиция впервые исследовала северную часть Карского моря, открыла несколько островов.

Проект "Право женщин на море" посвящен труженицам арктических морей, тем, кто стали первопроходицами в морские профессии в прошлом, и тем, кто следует этому курсу в наши дни. Документальный фильм включает в себя пять новелл, каждая из которых рассказывает об исторических личностях. Это Ирина Русинова - первая метеоролог-зимовщица, Ксения Гемп - первая женщина-альголог, специалист по водорослям, Ольга Добычина - первая женщина-лоцман, Мария Кленова - первая женщина-ученая в Антарктиде, основоположница российской морской геологии и Нина Демме - первая женщина-полярный орнитолог. Современные продолжательницы их дела - судоводительницы, полярницы, ученые.

Фильм снят при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа.