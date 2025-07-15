Христианские реликвии из фондов "Херсонеса" выставят в Музее античности и Византии

Директор учреждения Елена Морозова сообщала, что экспозиция "Херсонеса Таврического" будет увеличена в 1,5 раза по числу предметов благодаря переезду в здание Музея античности и Византии - до 9,3 тыс. предметов.

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Экспозиция государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" в новом здании Музея античности и Византии в Севастополе будет включать процессионные кресты, икону на золоте и другие средневековые христианские реликвии, для которых невозможно было создать условия в прежних помещениях, сообщила ТАСС заведующий отделом византийской истории музея-заповедника Татьяна Яшаева.

Ранее директор учреждения Елена Морозова сообщала, что экспозиция "Херсонеса Таврического" будет увеличена в 1,5 раза по числу предметов благодаря переезду в здание Музея античности и Византии - до 9,3 тыс. предметов.

"Большой интерес представляют процессионные кресты - они сейчас не выставлены. Во-первых, не позволял формат прежних витрин, так как [их экспонирование] требует вертикального расположения, особенно у двух самых крупных из них. <…> Замечательная часть бронзовой иконы с изображением святых Кира и Лукиллиана, которая хранится в отделе фондов в специальном боксе с климат-контролем, но в новой экспозиции мы условия для нее предусмотрим", - привела Яшаева в пример предметы, которые планируется включить в новую экспозицию.

Собеседница агентства уточнила, что все предметы относятся к Средним векам.

Она отметила, что включение новых предметов в выставку связано не только с увеличением площадей, но и с тем, что новое здание оснащено современной инфраструктурой для музейных задач. Например, здесь возможно организовать климат-контроль, строжайшее соблюдение которого необходимо для некоторых предметов. Обеспечить такой в старых залах невозможно, поэтому многие ценные и интересные для экскурсантов предметы не извлекаются их фондохранилища, где установлены нужные условия, но экспонаты недоступны для осмотра посетителями.

О предметах

Заведующий отделом византийской истории также сообщила, что такие кресты, как те, что планируется включить в экспозицию, использовали для религиозных процессий - например, крестных ходов. С расчетом, что их будут обозревать со всех сторон, выполнялось и украшение крестов. В связи с этим их планируется установить в отдельные витрины таким образом, чтобы и экскурсанты могли обойти артефакт и осмотреть со всех сторон.

"У одного из них основа железная, но он покрыт очень тонким листовым серебром, на котором прочеканены изображения, покрытые чернью. Причем изображения очень редкие: с одной стороны святые воины, а на другой - святые мученики. Например, Святой Димитрий, Святой Феодор - оба и святые воины, и святые мученики, и иконография их разнится: изображали то как воина в доспехах и с оружием, то как мученика с крестом; а здесь - с одной стороны в одном виде, со второй - в ином, что очень интересно, это очень редкий иконографический тип, когда так сочетаются изображения на одном объекте", - уточнила Яшаева.

По ее данным, изображения на кресте сохранились лишь частично, не хватает одной боковой ветви. Но это не мешает понять, что изображения на нем очень тонкой работы. "Видно, что [работа] не местная - константинопольская. Возможно, кто-то подарил его какому-то из храмов", - отметила собеседница агентства.

"Второй крест также был обнаружен при раскопках. Он сохранился полностью [по габаритам], даже в нижней части сохранился штырь, который вставляли в деревянную рукоять, чтобы его нести. К сожалению, сохранилась только деревянная основа, а от серебряной обкладки только одна часть, по центру", - рассказала она.

Говоря об иконе Кира и Лукиллиана, Яшаева отметила, что та довольно крупная, примерно 20 на 30 см - несмотря на то, что археологами обнаружен лишь фрагмент изображения, такого размера икон в фондах музея немного.

"Также она интересна тем, что называет нам новых святых, которых почитали в Херсонесе (ранее свидетельств почитания данных святых в городе не было - прим. ТАСС). Интересна и сама технология: она бронзовая, покрытая позолотой. И очевидно, что ее чтили, ею дорожили, так как эта икона пострадала еще в период бытования, но была склеена", - добавила она.

О Херсонесе

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424 - 421 годах до н. э. здесь была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город входил в состав Римской и Византийской империй. Он просуществовал до конца XIV века н. э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В Средние века в этом регионе основали свои поселения генуэзские купцы, а в XV веке территория стала подконтрольна Крымскому ханству.

Первый музей археологических находок был организован на территории городища Херсонеса в конце XIX века, на территории существовавшего здесь монастыря. После революции исследователям был передан комплекс зданий, ранее принадлежавший обители, и музей-заповедник занимает его до сих пор.

Ранее директор "Херсонеса" сообщала, что комплекс исторических зданий в центре городища Херсонеса Таврического будет передан вновь организованному здесь Свято-Владимирскому херсонесскому мужскому монастырю. Она поясняла, что экспозиции разместят в здании Музея античности и Византии в недавно построенном музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес". Кроме того, в начале года правительство РФ сообщило, что завершено строительство нового обширного фондохранилища для "Херсонеса Таврического".