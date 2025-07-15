Член коллегии Минкультуры РФ отметил, что Захар Прилепин обладает даром писать интересно, живо и грамотно

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Произведение российского писателя, подполковника Росгвардии, журналиста и политического деятеля Захара Прилепина "Обитель" заслуживает выдвижения на Нобелевскую премию по литературе, заявил член коллегии Минкультуры РФ и президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин на пресс-конференции в ТАСС, посвященной юбилею писателя.

"Я считаю, что если бы у нас была возможность выдвигать кандидатов на Нобелевскую премию, то это, безусловно, была бы книга Захара Прилепина "Обитель", - отметил Степашин.

Он добавил, что Прилепин обладает даром писать интересно, живо и грамотно. "У него великолепный русский литературный язык. Знаете, можно написать что угодно патриотично, сильно и мощно? но это может звучать как боевой листок или как передовица из газеты "Правда" времен Советского Союза - такое не читается. Захар, у тебя действительно русский литературный язык - это дар от Бога", - подчеркнул президент РКС, обращаясь к автору. Также Степашин отметил, что Прилепин пишет о том, что считает важным и нужным, и это находит отклик у читателей. Среди произведений писателя он выделил "Собаки и другие люди", "Санькя", "Тума".

"Кроме того, Захар был инициатором создания литературной премии БРИКС. В этом году она пройдет впервые. Поэтому Захар играет ключевую роль в этом процессе", - заключил Степашин.

Захар Прилепин (настоящее имя - Евгений) родился 7 июля 1975 года в селе Ильинка Скопинского района Рязанской области. Он является участником специальной военной операции и лауреатом многочисленных российских и международных литературных премий. Автор романов "Патологии", "Санькя", "Грех", "Тума" и других.