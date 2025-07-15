ТАСС и Дептранспорта столицы представили фотовыставку к 90-летию Московского метрополитена

Выставка будет работать до 15 августа

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Выставка фотографий ТАСС, посвященная 90-летию Московского метрополитена и посвященная его богатой истории и непрерывному развитию, открылась в столичной подземке. Экспозиция размещена в переходе между станциями "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии и Большой кольцевой линии, передает корреспондент ТАСС.

Выставка будет работать месяц - до 15 августа. Организаторы фотовыставки - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы и информационное агентство России ТАСС.

"Очевидно, что для всех москвичей [метро -] это не просто один из видов транспорта, это знаковый и культурный объект, потому что те архитектурные решения, которые были применены на исторических станциях, применяют и сейчас, я думаю, носят весомый вклад в облик нашего города. И все те, кто пользуется метрополитеном, - и москвичи, и гости столицы, - делают это с удовольствием, в комфортной, приятной атмосфере. <…> В рамках этой фотовыставки мы отобрали фотографии, которые отражают практически все этапы создания и развития метрополитена", - сказал в ходе открытия экспозиции заместитель гендиректора ТАСС Андрей Соколов.

Начальник службы внешних связей Московского метрополитена Мария Хильченко отметила, что столичная подземка развивается не только как транспортный объект, но и как культурное пространство. "Знаю и вижу, мы читаем отзывы, <…> как это ценно. Люди вдохновляются, узнают историю. Я абсолютно уверена, что это не последний совместный проект", - добавила она.

В экспозицию вошли архивные и современные снимки ТАСС, которые охватывают ключевые вехи жизни метро: от первого испытательного поезда в 1934 году до запуска новых линий в 21-м веке. Посетители выставки увидят кадры, которые рассказывают о строительстве станций, внедрении новых технологий, а также повседневной жизни метрополитена на протяжении десятилетий. Портреты сотрудников метро подчеркивают, что за бесперебойной работой системы стоит труд тысяч людей.

Особое внимание уделено богатому архитектурному оформлению подземных станций. Посетители смогут оценить знаменитые витражи "Новослободской", монументальные своды "Арбатской", масштабы "Парка Победы" и признанную памятником истории "Электрозаводскую" - символ метростроя военных лет. О международном сотрудничестве рассказывают кадры, запечатлевшие визит наследной принцессы Нидерландов Беатрикс на станцию "Китай-город" (до 1990 года - "Площадь Ногина") в 1973 году и совместную работу с чехословацкими специалистами на станции "Пражская" в 1985 году.