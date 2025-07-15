Писатель получил награду за вклад в литературу

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российский писатель, подполковник Росгвардии, журналист и политический деятель Захар Прилепин награжден орденом Российского книжного союза (РКС) "За вклад в литературу". Награду во время пресс-конференции в ТАСС, посвященной юбилею писателя, вручил член коллегии Минкультуры РФ и президент РКС Сергей Степашин.

"Пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить Захара Прилепина с его 50-летием. Прилепин пишет о том, что считает важным и нужным, и это находит отклик у читателей. На мой взгляд, это самое важное. За его огромный вклад в литературу мы хотим вручить награду Российского книжного союза", - сказал он, вручая орден.

Кроме того, Степашин отметил, что именно Прилепин стал инициатором создания литературной премии БРИКС. "В этом году она пройдет впервые, поэтому Захар играет ключевую роль в этом процессе", - заключил он.

Захар Прилепин (настоящее имя - Евгений) родился 7 июля 1975 года в селе Ильинка Скопинского района Рязанской области. Он является участником специальной военной операции и лауреатом многочисленных российских и международных литературных премий. Автор романов "Патологии", "Санькя", "Грех", "Тума" и других.