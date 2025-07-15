В Москве пройдет фотофестиваль РГО "Самая красивая страна"

Мероприятие проводится уже 11 лет

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) с 18 июля до 5 октября проведет в музейном пространстве "Новой Третьяковки" в Москве мультимедийную фотовыставку-фестиваль "Самая красивая страна". Об этом сообщает пресс-служба общества.

"Ожившие" фотографии, кинопоказы, интерактивные лекции, фестивальные выходные - все это и многое другое ждет посетителей. Увидеть уникальные пейзажи России, неожиданные сюжеты из мира ее дикой природы, яркие моменты жизни регионов и народов, запечатленные в работах участников фотоконкурса "Самая красивая страна", можно до 5 октября", - говорится в сообщении.

В "Новой Третьяковке" будут представлены лучшие снимки участников проекта - более 140 лайтбоксов с работами в самых разных номинациях, от дикой природы до памятников архитектуры. Посетители смогут не только рассмотреть кадры, но и почувствовать эффект погружения в них благодаря большим мультимедийным экранам с "живыми" фотографиями. Интерактивная карта позволит увидеть тот самый портрет страны из снимков, сделанных в самых разных уголках России, а VR-кинотеатр с фильмами 360 градусов - совершить виртуальное путешествие по всей ее территории.

Посетителей ждет насыщенная познавательная и просветительская программа: встречи с фотографами-натуралистами и исследователями, интерактивные уроки от великих ученых и путешественников в современных VR-технологиях, документальные фильмы из богатейшей коллекции РГО. Также можно будет проверить свои знания по географии, приняв участие в викторинах. РГО приготовило награды для самых эрудированных, а также розыгрыш призов среди посетителей. Так, зрители VR-кинотеатра смогут поучаствовать в акции "Отличник РГО", победители которой получат памятные подарки.

"В выходные дни выставка будет превращаться в яркий фестиваль. Гости смогут насладиться живой музыкой - от классики до этнических мотивов - и увидеть театральные постановки, вдохновленные историей, легендами и сказками. Также посетителей ждут полезные мастер-классы по искусству фотографии, которые помогут и начинающим, и профессионалам расширить свои знания о съемке и повысить мастерство", - рассказали в пресс-службе.

Фотоконкурс проводится РГО уже 11 лет и является одним из крупнейших событий в мире природной фотографии. Проект "Самая красивая страна" - это более 780 тыс. присланных снимков и около 118 тыс. участников, совместно создающих портрет России. Представленные ими работы приглашают побывать в самых отдаленных ее уголках и даже вернуться в прошлое - так, номинация "Живой архив" сопоставляет архивные и современные кадры, сделанные в одном и том же месте.