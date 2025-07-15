Среди них США, Португалия, Мексика, Вьетнам, Эфиопия, Монголия, Марокко, Австралия, Танзания, Китай, Казахстан, Чили, КНДР и Венгрия, отметил генеральный продюсер фестиваля народный артист РФ Эдгард Запашный

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Артисты из 15 стран примут участие в девятом всемирном фестивале циркового искусства "Идол". Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный продюсер фестиваля народный артист РФ Эдгард Запашный.

"Девятый год подряд на манеже собираются лучшие артисты. В этом году мы смогли заключить контракты с представителями 15 стран. Среди них США, Португалия, Мексика, Вьетнам, Эфиопия, Монголия, Марокко, Австралия, Танзания, Китай, Казахстан, Чили, КНДР и Венгрия. Всего 191 участник, это самый большой фестиваль не только в России, но и в мире", - отметил он.

Художественный руководитель фестиваля Аскольд Запашный рассказал о нововведениях в "Идоле-2025". "В этом году мы решили оформление сделать в формате винтажного цирка. Это обозначено и в цветах, формах, и в художественном оформлении спектаклей. Потому что важно не только соревнование, но и внешнее оформление" - сказал он.

На фестивале будет представлен номер по мотивам трилогии "Утомленные солнцем", выступление "Цыганская свадьба" с дрессированными медведями, а также зрителей ждут номер в редком жанре "антипод в воздухе", групповой каучук, акробаты на велосипедах, скоростное жонглирование, воздушные гимнасты на ремнях и полотнах, акробаты на катушках, эквилибр на тростях.

Церемония открытия фестиваля состоится 17 июля, 17 и 18 июля пройдут конкурсные дни, а 19 и 20 июля - гала-концерт и церемония награждения победителей. До 17 августа будут идти шоу победителей.