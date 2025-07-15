VK Fest представил спикеров лектория в Москве

Посмотреть дискуссии в прямом эфире можно будет в сообществе фестиваля

VK Fest представил программу VK Лектория, который пройдет в "Лужниках" 19 и 20 июля. Мероприятие объедининт гостей из разных сфер.

В первый день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделится мнением о цифровой дипломатии. О воспитании детей расскажут блогеры Виктория Боня, Симона Юнусова и эксперт по коммуникациям Седа Каспарова, актриса Мария Третьякова. В дискуссии о технологиях в кинематографе примут участие режиссер, продюсер, актер Федор Бондарчук и генеральный директор VK Видео Марианна Максимовская. Директор по дизайну ВКонтакте Артемий Лебедев обсудит с историком архитектуры Айратом Багаутдиновым удобство города и общественных пространств.

Во второй день фестиваля директор по стратегии и операциям ВКонтакте Андрей Гостев, директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок, инфлюенсер Оксана Самойлова и телеведущая Ксения Собчак обсудят монетизацию "лайков" и заработок на партнерстве. Руководитель VK Fest Зоя Новикова и блогер, человек-улыбка Николай Василенко обсудят особенности российских фестивалей и путь к любви аудитории. Другими темами станут гастротренды, популярность тру-крайма, продвижение начинающих музыкантов и культурный код России.

Посмотреть дискуссии в прямом эфире можно будет в сообществе VK Fest.