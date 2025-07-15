По словам актера, эта картина не реймейк, а новое и современное прочтение советского фильма и произведения Лазаря Лагина

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Актер и продюсер Федор Бондарчук исполнит главную роль в фильме Никиты Власова "Приключения старика Хоттабыча". Об этом сообщил режиссер картины, представляя проект на питчинге Фонда кино, который проходит в ТАСС.

"Федор Сергеевич является исполнителем главной роли. И по совместительству он - продюсер нашего проекта вместе с Денисом Баглаем со стороны Art Pictures Group", - сказал он.

По словам Федора Бондарчука, также представляющего проект, эта картина не реймейк, а новое и современное прочтение советского фильма и произведения Лазаря Лагина. Права на картину, по словам продюсера, были куплены два года назад. "Сценарий написал Андрей Золотарев. Как нам кажется, тема нашего фильма сегодня будет очень актуальна в нашей многоконфессиональной стране", - уточнил Бондарчук.

Съемки планировались в Москве, Саудовской Аравии и Иране. "В связи со сложившейся обстановкой в Иране мы были вынуждены искать альтернативные площадки для воплощения наших задумок и рассматривать такие направления как Марокко, Перу и, конечно же, Узбекистан", - рассказал режиссер.

По сюжету московский школьник Володя случайно вылавливает из Москвы-реки загадочную лампу, из которой появляется джинн Хоттабыч (Федор Бондарчук). Он обещает исполнить любые его желания, но каждое из них оборачивается неожиданными последствиями. Магия умножает, а не решает проблемы Володи. Школьник проникается проблемами джинна и оказывается в прошлом, где дочь Хоттабыча выходит замуж за нелюбимого человека. Пытаясь разрушить этот брак и освободить Хоттабыча, Володя и его друзья отправляются в приключение.