Премьера состоится весной 2026 года

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Премьера фильма "Дух Соноры" состоится в Центре исполнительских искусств на Добрынинской весной 2026 года. Об этом сообщил народный артист РФ Алексей Рыбников на пресс-конференции в ТАСС, приуроченной к его 80-летию.

Рыбников выступает режиссером, сценаристом и композитором картины.

"Я решил, что "Дух Соноры" выйдет только в сочетании с театральным действием. В частности - с живой музыкой, с танцорами. То есть это должен быть мультимедийный, тот самый "тотальный" театр, без которого просто нельзя показывать фильм-оперу", - сказал он.

В Центре исполнительских искусств на Добрынинской Рыбников занимает пост художественного руководителя - он рассказал о творческих планах культурного учреждения. Так, будет возобновлен спектакль "Андрей Болконский", в основе которого лежит роман-эпопея Льва Толстого "Война и мир", также планируются к показу "постановки по независимым театральным проектам".

Говоря о представлениях, приуроченных к юбилею, который Рыбников отметит 17 июля, артист отметил, что даст в честь такого события концерт. Он состоится 30 сентября 2025 года в Московском международном Доме музыки. "На нем наконец-то будет полноценно исполнена моя симфония №1, которую я написал еще в 1968 году", - заключил народный артист РФ.