Фильм расскажет об успешном бойце ММА, который не способен контролировать свой гнев, из-за чего теряет семью и репутацию

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Актер Никита Кологривый может исполнить главную роль в новом фильме Юрия Хмельницкого "Неандерталец". Об этом сообщил продюсер Федор Бондарчук, представляя проект на питчинге Фонда кино, который проходит в ТАСС.

"Конечно, большие ставки на блистательные пробы Никиты Кологривого. Он [претендует] на роль вот бойца ММА, страшно как готов и похож. Даша Верещагина, наша тоже актриса из "100 лет тому вперед" и Артем Быстров. Это все люди из прошлого", - рассказал он.

Фильм "Неандерталец" расскажет об успешном бойце ММА, который не способен контролировать свой гнев, из-за чего теряет семью и репутацию. В надежде восстановить внутреннее равновесие и спокойствие, Федор летит на Алтай. По задумке авторов фильма, во время медитации мужчина непонятным образом попадает в прошлое, где ему нужно будет учиться выживать с помощью мудрости и силы слова.