Художественный руководитель Фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай отметил, что это самый масштабный летний фестиваль в России

СИРИУС /федеральная территория/, 15 июля. /ТАСС/. Большой летний музыкальный фестиваль открылся на Медальной площади в центре федеральной территории Сириус гала-концертом солистов и симфонического оркестра Большого театра России, передает корреспондент ТАСС. Послушать произведения русских и зарубежных композиторов со сцены под открытым небом собралось 2,6 тыс. человек.

"Сегодня [в Сириусе] открывается Большой летний музыкальный фестиваль. Это уже в четвертый раз происходит здесь, на этой сцене. <…> Это самый масштабный летний фестиваль в России. Вы увидите 24 концерта, а также [в рамках фестиваля запланировано] множество дополнительных образовательных программ", - рассказал журналистам перед началом концерта художественный руководитель Фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе фонда, зал под открытым небом был полным, партер рассчитан на 2,6 тыс. человек.

Дирижер Большого театра Павел Сорокин, под руководством которого будет выступать симфонический оркестр, отметил, что программа на фестивале в этом году "очень ударная", и публике она понравится. Так, со сцены во вторник прозвучали фрагменты из оперы "Руслан и Людмила" Михаила Глинки, фрагменты из оперы "Пиковая дама", "Иоланта" и "Орлеанская дева" Петра Чайковского, фрагменты из оперы "Кармен" Жоржа Безе, а также произведения Джузеппе Верди, Иоганна Штрауса и других композиторов.

"Мы решили несколько оживить программу и сделать ее более интересной, пробежавшись по спектаклям нашего репертуара. Вот, например, дуэт из замечательной оперы "Дон Карлос" [Джузеппе Верди] крайне редко звучит в концертных программах. Не знаю, почему. Мы решили его поставить, и я думаю, что он понравится публике. И вообще - это замечательный концертный номер. Я надеюсь, что он и дальше будет звучать", - добавил солист Большого театра Игорь Головатенко.

В этом сезоне в фестивале, помимо артистов Большого театра, принимают участие народный артист России Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром и вокалисткой Фантине, пианист Денис Мацуев, Государственный академический симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением маэстро Юрия Башмета, симфонический оркестр Мариинского театра под руководством дирижера Валерия Гергиева, а также виолончелист Сергей Ролдугин, пианист и дирижер Юстус Франтц и другие исполнители.

О фестивале

Большой летний музыкальный фестиваль "Сириус" - крупнейшее музыкальное событие федеральной территории. Он объединяет звезд классической сцены: ведущих оперных исполнителей, выдающихся музыкантов, знаковые симфонические и камерные коллективы, всемирно известные ансамбли танца. Одной из особенностей фестиваля становятся основные локации проведения концертов - Парк науки и искусства "Сириус" и открытая сцена на Медальной площади. В этом году фестиваль проходит с 15 июля по 24 августа.