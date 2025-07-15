В большом траурном зале ЦКБ пройдет прощание с режиссером Юрием Морозом

Актера похоронят на Ваганьковском кладбище

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Прощание с актером театра и кино, кинорежиссером, сценаристом и продюсером Юрием Морозом пройдет в Большом траурном зале Центральной клинической больницы №1.

Начало гражданской панихиды запланировано на 10:00. Затем состоится отпевание в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище. Оно пройдет в кругу родных и близких режиссера. После Мороза похоронят на Ваганьковском кладбище.

Юрий Мороз умер 14 июля. Как сообщал ТАСС источник в окружении режиссера, у него был рак поджелудочной железы.

Мороз известен по работе над сериалами "Братья Карамазовы" (2008-2009), "Апостол" (2008), "Инквизитор" (2014), "Угрюм-река" (2020). В кино дебютировал в исторической дилогии Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел". Известность получил после роли Тони в мюзикле "Принцесса цирка" (1982).