Оперная певица исполнит молитву "Аве Мария" и песню "Ой, цветет калина" на представлениях, которые пройдут 22, 23 и 24 августа

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Солистка Мариинского театра, заслуженная артистка России Альбина Шагимуратова примет участие в XVII Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" на Красной площади в Москве. Об этом ТАСС сообщили в дирекции фестиваля.

"Обладательница чарующего сопрано, солистка Мариинского театра заслуженная артистка России Альбина Шагимуратова выступит на XVII Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня". Признанная на мировом уровне оперная звезда исполнит молитву "Аве Мария" и песню "Ой, цветет калина" на представлениях, которые пройдут 22, 23 и 24 августа", - заявили организаторы.

В "Спасской башне" отметили, что Шагимуратова блистала на сценах Метрополитен-оперы, "Ковент-Гарден", Ла Скала, Венской и Баварской государственных опер, Немецкой оперы в Берлине, Оперы Сан-Франциско, Большого театра России и других ведущих мировых площадок. "Ее можно было услышать в таких постановках, как "Лючия ди Ламмермур" (2018), "Пуритане" (2024), "Норма" (2025), "Руслан и Людмила", "Путешествие в Реймс" и других", - уточнили в дирекции фестиваля.

В фестивале "Спасская башня", который пройдет с 22 по 31 августа, примут участие свыше 1 500 музыкантов из разных стран мира. В этом году мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества. На брусчатку Красной площади выйдут ведущие музыкальные коллективы российских и зарубежных силовых ведомств.